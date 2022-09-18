Doğu Ekspresi’nde yeni dönem! Turistik trenlerde yeni rotalar geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından edinilen bilgiye göre, ulaştırma alanında karayolu ve havalimanı projelerinde önemli yatırımlara imza atan Türkiye, gelecek dönemde demiryolu yatırımlarına ağırlık verecek. Özellikle vatandaşların yoğun talep gösterdiği yüksek hızlı trenlere yenileri eklenecek, konvansiyonel ve turistik hatlar da yolcu ve yük taşımalarına devam edecek.