Doğu Ekspresi'nde yeni dönem! Turistik trenlerde yeni rotalar geliyor
Doğu Ekspresi, son yıllarda özellikle kış aylarında Türkiye'de en çok tercih edilen rotalardan. Turistik Doğu Ekspresi'nin işlediği Ankara-Kars Demir Yolu güzergahı doğal güzellikleri, tarihi dokusu, güzergahtaki illerin barındırdıkları tarihi hazineler ve kültürel özellikleriyle yabancı turistlerce de ilgi görüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca, Turistik Doğu Ekspresi'nin dışında yeni turistik tren rotaları oluşturmak için çalışmalar yapılmaya başlandı. Turistik Doğu Ekspresi'nin yeni dönem seferlerinin de ne zaman başlayacağı belli oldu. İşte detaylar....
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından edinilen bilgiye göre, ulaştırma alanında karayolu ve havalimanı projelerinde önemli yatırımlara imza atan Türkiye, gelecek dönemde demiryolu yatırımlarına ağırlık verecek. Özellikle vatandaşların yoğun talep gösterdiği yüksek hızlı trenlere yenileri eklenecek, konvansiyonel ve turistik hatlar da yolcu ve yük taşımalarına devam edecek.
2023-2025 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi'ne göre, ulaştırma alanında Konya-Karaman-Niğde-Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı, Ankara-Sivas ve Ankara-Afyonkarahisar-İzmir yüksek hızlı tren hatları, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli, Halkalı-Kapıkule demir yolu projeleri ile ikinci hat yapımlarına öncelik verilecek.
Yerli ve yabancı turistiklerin büyük ilgi gösterdiği turistik tren hatlarına da yenileri eklenecek. Demiryolu turizmi, yüzlerce turiste yemek, eğlence ve dinlenme ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra, gece yolculuklarında yataklı vagonlarla seyahat etme, gündüz saatlerinde de belirlenen turistik yerlerde gezme imkanı sunuyor.
Çeşitli kültürleri ve coğrafyaları görme olanağı sağlayan turizm amaçlı uzun rotalı demiryoluyla seyahat birçok ülkede düzenlenirken trenlerin sunduğu hizmetler ve çekici rotalar konusunda özellikle İsviçre, Avustralya, Fransa ve Rusya ön plana çıkıyor. Rusya'da Trans Sibirya Demir Yolu, Avustralya'da Ghan Ekspresi, Hindistan'da Darjeeling Himalayan Demir Yolu, İstanbul'a kadar ulaşan Venedik Simplon-Orient-Express, turizm amaçlı seyahat olanağı sağlayan önemli rotalar arasında yer alıyor.