Ziraat Bankası’ndan 500 bin TL faizsiz kredi bombası geldi! 2 yıl taksit ödemesiz destek hesaplara yatmaya başladı

Ziraat Bankası, ülke içi üretimin en büyük alanlarından olan tarımsal faaliyetleri desteklemek amacı ile yeni bir kredi kampanyası geliştirdiğini açıkladı. Söz konusu kredi kampanyasının yalnızca genç ve kadın girişimcileri kapsadığını belirten banka, ilgili kampanyası kapsamında faiz uygulamasının yapılmayacağını belirtti. Ziraat Bankası tarafından geliştirilmiş olan faizsiz tarım desteği hizmetinin ayrıntıları paylaşıldı.