Ziraat Bankası'ndan 500 bin TL faizsiz kredi bombası geldi! 2 yıl taksit ödemesiz destek hesaplara yatmaya başladı
Ülke içi üretimin artması amacı ile çiftçilik faaliyetlerini destekleme kararı alan kamu bankası Ziraat Bankası, yeni dönemin faizsiz kredi desteğini açıkladı. Genç girişimcileri ve kadın girişimcileri kapsayan faizsiz kredi hizmetinin ayrıntıları da kamuoyu ile paylaşıldı. İşte Ziraat Bankası tarafından düzenlenmiş olan faizsiz destek kredisi kampanyasına ilişkin haberin devamı
Ziraat Bankası, ülke içi üretimin en büyük alanlarından olan tarımsal faaliyetleri desteklemek amacı ile yeni bir kredi kampanyası geliştirdiğini açıkladı. Söz konusu kredi kampanyasının yalnızca genç ve kadın girişimcileri kapsadığını belirten banka, ilgili kampanyası kapsamında faiz uygulamasının yapılmayacağını belirtti. Ziraat Bankası tarafından geliştirilmiş olan faizsiz tarım desteği hizmetinin ayrıntıları paylaşıldı.
Ziraat Bankası'ndan Faizsiz Tarım Kredisi!
Türkiye'nin önde gelen kamu bankalarından biri olan Ziraat Bankası, sene başından itibaren düzenlediği avantajlı kredi kampanyalarına bir yenisini daha eklediğini duyurdu. Yeni kredi kampanyasının tarımsal faaliyetleri desteklemek amacı ile düzenlendiğini bildiren kamu bankası, genç ve kadın girişimcileri kapsayan ödeme hizmetinin ayrıntılarını paylaştı.
Ziraat Bankası tarafından geliştirilmiş olan genç ve kadın girişimci kredi kampanyasının üst limiti 500 bin TL olarak belirlendi. Söz konusu kredi kampanyası için faiz uygulaması yapılmayacağını belirten banka, azami vade sayısını 10 yıl olarak bildirildi.
Ziraat Bankası Faizsiz Tarım Kredisi Nerelerde Kullanılabilir?
Ziraat Bankası'nın genç ve kadın girişimciler için özel olarak geliştirmiş olduğu 500 bin TL üst limitli faizsiz kredi hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar için kredi kullanım alanları açıklandı.