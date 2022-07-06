Ziraat Bankası ve Vakıfbank konut kredisi paketleri! Devlet bankaları konut kredilerini güncelledi! Kredi faizleri düştü mü?

Kamu bankaları ev sahibi olmak isteyenlere avantajlı kredi fırsatları sunmaya devam ediyor. Düşük faiz oranları ve makul geri ödeme seçenekleri ile kira öder gibi vatandaşları ev sahibi yapmaya hazırlanan Ziraat Bankası ve Vakıfbank konut kredisi paketlerini duyurdu. Ziraat Bankası konut kredisi paketlerini duyurdu. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar bağlamında cazip faiz oranları ile kredi veriyor.