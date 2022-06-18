Ziraat Bankası bombayı patlattı! Emekliler ev ve araba sahibi olabilecek! Ayrıca 20 bin TL nakit ödeme

Ziraat Bankası'ndan Emeklilere Ev Aldıracak Kredi Kampanyası!

Ziraat Bankası, yeni dönemde kendi evinin sahibi olarak yaşlılık döneminde bir de kira derdi ile uğraşmak istemeyen emekli müşterilerine, yepyeni bir konut kredisi kampanyasının müjdesini verdi.