Ziraat Bankası bombayı patlattı! Emekliler ev ve araba sahibi olabilecek! Ayrıca 20 bin TL nakit ödeme
Ülkemizin önde gelen kamu bankalarından olan Ziraat Bankası, yeni dönemde nakde sıkışıklığı artan tek maaşlı emekli vatandaşlara, yeni bir destek paketi geliştirdiğini açıkladı. Emeklileri, düşük faizler karşılığında ev ve araba sahibi yapacak olan yeni emekli kampanyasının ayrıntıları kamuoyu ile paylaşıldı. İşte Ziraat Bankası'nın emekli nakit hizmetlerine ilişkin ayrıntılar
Ziraat Bankası, yeni dönemde giderek pahalılaşan gündelik hayat şartları ile ev ve taşıt fiyatlarına karşın emekli müşterilerinin destek alabilecekleri 3 ayrı kredi hizmetini duyurdu.
Ziraat Bankası'ndan Emeklilere İhtiyaç Kredisi Hizmeti!
Ziraat Bankası, yeni dönemde gelişen olumsuz ekonomik şartlara karşın nakde olan ihtiyaçları artan emekli vatandaşlar için güncel bir ihtiyaç kredisi kampanyası geliştirdiğini duyurdu.
Emekli maaşı hesabı Ziraat Bankası bünyesinde bulunan emekli vatandaşları kapsayan güncel kredi hizmetine ilişkin örnek hesaplama tabloları yayınlandı.
Birinci hesaplama tablosu:
- Kredi tutarı: 20 bin TL
- Vade sayısı: 36 ay
- Faiz oranı: Yüzde 1,55
- Aylık taksit tutarı: 776,80 TL
Ziraat Bankası'ndan Emeklilere Ev Aldıracak Kredi Kampanyası!
Ziraat Bankası, yeni dönemde kendi evinin sahibi olarak yaşlılık döneminde bir de kira derdi ile uğraşmak istemeyen emekli müşterilerine, yepyeni bir konut kredisi kampanyasının müjdesini verdi.