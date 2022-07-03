Ziraat Bankası 84 ay vadeli, 1 sene ödemesiz dönemli 150 bin TL sıfır faizli kredi veriyor! Başvuru patlaması yaşandı!

Maddi sorun çeken, araba ya da konut alabilmek isteyen, iş yeri açmak isteyen herkes bankaların sunmuş olduğu kredi tekliflerine başvurur. Ziraat Bankasının 84 ay vadeli sıfır faizli 250 Bin TL'lik kredi desteğine, parasal sorun çeken, nakit paraya gereksinimi olan herkes başvurmaktadır. Bir yıl ödemesiz olan bu kredi desteği, parasal sorun yaşam sürdüren herkes doğrultusundan ilgi çekmektedir.