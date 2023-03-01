Zihinlere damping yaptıran IQ testi! Sadece iyi focuslananlar ağaçtaki 4 hayvanı süre dolmadan yakalıyor. Bu optik illüzyona dayalı kişilik testi, gözlemcinin baskın özelliklerine dair derin öngörüler sunan son derece popüler bir testtir. Bu testte ağaçta gizlenmiş 4 hayvan var ve kullanıcıların bu hayvanları kısa sürede bulması gerekiyor. Ancak bu hayvanları bulmak oldukça zorlu bir süreç olabilir.