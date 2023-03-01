Zihinlere damping yaptıran IQ testi! Sadece iyi focuslananlar ağaçtaki 4 hayvanı süre dolmadan yakalıyor!
Ağacın üstünde yer alan kuşlar, genellikle ilk olarak fark edilir ve bu hayvanları bulmak oldukça kolaydır. Ancak, geriye kalan 3 hayvanı bulmak oldukça zorlu bir süreçtir. Sol alt yarısındaki boşluk, bir goril şeklindedir ve bu şekli ilk bakışta fark eden gözlemciler, analitik düşünürler olarak nitelendirilirler. İnternete damgasını vuran optik illüzyonları çözen insanların bakış açısında önemli artış yaşanıyor.
01.03.2023 09:23 - Son Güncelleme: 01.03.2023 09:24
Zihinlere damping yaptıran IQ testi! Sadece iyi focuslananlar ağaçtaki 4 hayvanı süre dolmadan yakalıyor. Bu optik illüzyona dayalı kişilik testi, gözlemcinin baskın özelliklerine dair derin öngörüler sunan son derece popüler bir testtir. Bu testte ağaçta gizlenmiş 4 hayvan var ve kullanıcıların bu hayvanları kısa sürede bulması gerekiyor. Ancak bu hayvanları bulmak oldukça zorlu bir süreç olabilir.