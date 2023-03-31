Zebraların içindeki 2. hayvanı 13 saniyede bulabilen herkes zihin cambazı... Sadece 200 kişiden 5'i çözebiliyor. Son dönemde IQ'nuzu test edecek optik illüzyon olarak duyurulan zebra testi dikkatleri üzerine çekti. Dikkat seviyesi yüksek kişilerin 13 saniye içerisinde zebra sürüsündeki gizli porsuğu bulabildiği söyleniyor. Ama şunu da ifade etmek gerekiyor ki saniyeler içerisinde fark etmek elbette zor. Bu yüzden sizlere zebrayı fark edebilmeniz için toplamda 13 saniye süre veriliyor.