Vav TV İzle
Haberler Trend Zamlı Aile Sosyal Yardım paraları kaç TL oldu, hesaplara geçti mi? Mart 2023 Aile Destek ödemeleri YATTI MI, ne zaman?

Zamlı Aile Sosyal Yardım paraları kaç TL oldu, hesaplara geçti mi? Mart 2023 Aile Destek ödemeleri YATTI MI, ne zaman?

Mart ayının gelmesiyle birlikte aile destek ödemeleri hakkında aramalar hız kazandı. İhtiyaç sahibi binlerce kişinin yararlandığı Aile Destek Programı kapsamında yapılacak ödemelerin zamanı merak ediliyor. Peki, Mart 2023 Aile Destek ödemeleri YATTI MI, ne zaman? Zamlı Aile Sosyal Yardım paraları kaç TL oldu, hesaplara geçti mi? İşte detaylar.

takvim.com.tr
04.03.2023 10:10 - Son Güncelleme: 04.03.2023 10:10
Zamlı Aile Sosyal Yardım paraları kaç TL oldu, hesaplara geçti mi? Mart 2023 Aile Destek ödemeleri YATTI MI, ne zaman?

Aile destek ödemeleri hakkında aramalar hız kazandı. Mart ayının gelmesiyle birlikte aile destek paralarının ne zaman hesaba geçeceği merak edilip araştırılıyor. Her ay binlerce kişinin yararlandığı aile destek ödemeleri 850-1250 TL arası ödeniyor. Peki, Mart 2023 Aile Destek ödemeleri YATTI MI, ne zaman? Zamlı Aile Sosyal Yardım paraları kaç TL oldu, hesaplara geçti mi? İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Zamlı Aile Sosyal Yardım paraları kaç TL oldu, hesaplara geçti mi? Mart 2023 Aile Destek ödemeleri YATTI MI, ne zaman?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

İhtiyaç sahibi binlerce kişinin yararlandığı Aile Destek Programı kapsamında yapılacak ödemelerin zamanı merak ediliyor.

Zamlı Aile Sosyal Yardım paraları kaç TL oldu, hesaplara geçti mi? Mart 2023 Aile Destek ödemeleri YATTI MI, ne zaman?

Mart ayı aile destek paralarının hesaplara yatırılacağı henüz belli değil. Fakat mart ayının ortasında ödemelerin gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Zamlı Aile Sosyal Yardım paraları kaç TL oldu, hesaplara geçti mi? Mart 2023 Aile Destek ödemeleri YATTI MI, ne zaman?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, daha önce konuya dair yaptığı açıklamayla, "Dezavantajlı durumdaki bireyleri çeşitli hizmet ve sosyal yardım modelleri ile destekliyoruz. Ocak ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal hizmet modelleri kapsamındaki yaşlı aylığı 1.997 TL'ye, %40-69 arası engelli aylığı 1.594 TL'ye, %70 ve üzeri engelli aylığı 2.392 TL'ye, Evde Bakım Yardımı 4.336 TL'ye ve Sosyal Ekonomik Destek de 3.038 TL'ye yükseldi.

Zamlı Aile Sosyal Yardım paraları kaç TL oldu, hesaplara geçti mi? Mart 2023 Aile Destek ödemeleri YATTI MI, ne zaman?

Yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal yardım programlarımızın aylık ödemelerini artışlı bir şekilde hak sahiplerimizin hesaplarına yatıracağız" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA