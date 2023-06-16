Zamanda yolculuk yaptım dedi 2024 yılı için kehanetlerini bir bir sıraladı! Bu 5 günü bir köşeye not edin: Artık her şey eskinden daha fazla...
Sosyal medyada gizemli bir kişi 2858 yılından geldiğini iddia ederek 2024 yılında gerçekleşeceğini söylediği olaylar hakkında dikkat çeken kehanetlerde bulundu. Bu kehanetler arasında en ilgi çekici olanı ise insanlarla ilgili olan kısmıydı. Kendini 2858 yılından bir zaman yolcusu' olarak tanımlayan kişi öyle iddialar ortaya attı ki duyanlar şaştı kaldı. Kullanıcıların bazıları bu videonun altına dikkat çeken yorumlar yaptı.
16.06.2023 17:12 - Son Güncelleme: 16.06.2023 17:12
Zaman yolcusu olduğunu iddia eden kişinin söyledikleri sosyal medyada büyük merak uyandırdı. İddiaya göre 2858 yılından geldiğini iddia eden bir zaman yolcusu 2024 yılında gerçekleşeceğini söylediği şaşırtıcı olaylar hakkında açıklamalarda bulundu. Bu kehanetler arasında en dikkat çekici olanı ise insanların geleceğiyle alakalı.