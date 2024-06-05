SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Trend Galerileri

Zahide Yetiş'in programında şok görüntüler: Canlı yayında kızına saldırdı

Star TV'de yayınlanan 'Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak' programında şok eden bir olay yaşandı. Genç bir kızın babası, kızının kedisinden yaşça büyük birisini sevdiğini söylemesi üzerine öfkeye kapıldı. Canlı yayından kızına saldıran baba yumruk ve tokat attı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 05 Haziran 2024, 17:00 Güncelleme 05 Haziran 2024, 17:18
Zahide Yetiş’in programında şok görüntüler: Canlı yayında kızına saldırdı 1

Star TV'de canlı olarak yayınlanan 'Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak' programında skandal bir olay ekranlara yansıdı.

Zahide Yetiş’in programında şok görüntüler: Canlı yayında kızına saldırdı 2

Kızının açıklamalarına sinirlenen baba, ayağa kalkarak önce cam paravanın arkasındaki Hacı İbrahim isimli adama tepki gösterdi. Stüdyo ekibi tarafından yerine götürülen adam, daha sonra kızına saldırdı.

Canlı yayında kızına saldırdı! İşte o anlar

Zahide Yetiş’in programında şok görüntüler: Canlı yayında kızına saldırdı 3

Yusuf isimli bir adam, bir ay önce evden kaçan kızı Zeynep'i bulmak için programa katıldı. Zeynep, adı birçok erkekle anılan ve bir çocuk annesi olan bir genç kadın olarak, görüştüğü kişilerde özel görüntülerinin olduğunu belirterek korktuğunu söyledi.

SON DAKİKA