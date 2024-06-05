Zahide Yetiş'in programında şok görüntüler: Canlı yayında kızına saldırdı

Star TV 'de canlı olarak yayınlanan ' Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak' programında skandal bir olay ekranlara yansıdı.

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Yusuf isimli bir adam, bir ay önce evden kaçan kızı Zeynep'i bulmak için programa katıldı. Zeynep, adı birçok erkekle anılan ve bir çocuk annesi olan bir genç kadın olarak, görüştüğü kişilerde özel görüntülerinin olduğunu belirterek korktuğunu söyledi.