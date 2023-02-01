50.000 yıl sonra bir ilk! Peygamberimiz 14 asır önceden bilmiş! 1 Şubat Yeşil Kuyruklu Yıldız bu burçlara fena vuracak! Aslan, Boğa, İkizler, Oğlak...
Yeşil Kuyruklu Yıldız'ın burçlara etkileri merak ediliyor. 1 Şubat 2023 itibariyle Dünya üzerinden geçecek olan bu kuyruklu yıldız çıplak gözle de görülebilecek. Mart 2022'de keşfedilen ve resmi adı C/2022 E3 (ZTF) olan kuyruklu yıldız bilim dünyası tarafından heyecanla bekleniyor. Aynı zamanda astrologlar da bu kuyruklu yıldız hakkında peş peşe uyarılarda bulundu. NASA yapılan açıklamada bu yıldız 50 bin yıl aranın ardından Dünya'ya çok yakın bir mesafeye yaklaşacak. Peki, Yeşil Kuyruklu Yıldız'ın burçlara etkileri neler? Yeşil Kuyruklu Yıldız saat kaçta geçecek? İşte Yeşil Kuyruklu Yıldız'ın burçlara etkileri ve tüm detaylar...
1 Şubat Yeşil Kuyruklu Yıldız 50 bin yıl sonra ilk kez Dünya'ya yaklaşıyor. Bu nedenle astrologlar peş peşe uyarılarda bulunuyor. Özellikle bu burçlar gece en çok etkilenecekler arasında yer alıyor. Vatandaşlar konu hakkında araştırmalara başladı. En sık aratılanlar arasında Kuyruklu Yıldız saat kaçta görülecek ve Kuyruklu Yıldız nereden görülecek soruları yer alıyor. İşte Yeşil Kuyruklu Yıldız'ın burçlara etkileri...
1 ŞUBAT KUYRUKLU YILDIZ SAAT KAÇTA GEÇECEK?
Yeşil Kuyruklu Yıldız bugün Dünya ve Mars yörüngeleri arasında saatte 207 bin kilometre hızla ilerleyecek. Perşembe gününden itibaren dürbünle küçük bir yeşil parıltı olarak görülebilir. 1-2 Şubat tarihlerinde gece yarısından şafak saatine kadar küçük yeşil bir parıltı olarak görülebilir. Bilim insanları, gök cisminin 2 Şubat'ta Dünya'ya en yakın noktada olacağını kaydediyor.
"GÖRÜLMESİ KOLAY OLACAK"
NASA'nın açıklamasında "Kuyruklu yıldızlar, tahmin edilemez olmaları ile meşhurdular. Ancak bu, aynı şekilde parlamayı sürdürürse, görülmesi kolay olacak" denildi.
1 ŞUBAT KUYRUKLU YILDIZI KURAN'DA GEÇİYOR MU?
1 Şubat Kuyruklu Yıldızı'nın Kuran-ı Kerim'de geçtiğine dair bir bilgi bulunmuyor. Bununla birlikte dini rivayetlere göre Peygamberimiz bu yıldızın çıkacağını 1400 yıl önce bildirmiş. Mehdi'nin çıkışından evvel, (her tarafı) aydınlatan kuyruklu bir yıldız doğacaktır ifadeleri kullanılmış.