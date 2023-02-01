50.000 yıl sonra bir ilk! Peygamberimiz 14 asır önceden bilmiş! 1 Şubat Yeşil Kuyruklu Yıldız bu burçlara fena vuracak! Aslan, Boğa, İkizler, Oğlak...

1 Şubat Yeşil Kuyruklu Yıldız 50 bin yıl sonra ilk kez Dünya'ya yaklaşıyor. Bu nedenle astrologlar peş peşe uyarılarda bulunuyor. Özellikle bu burçlar gece en çok etkilenecekler arasında yer alıyor. Vatandaşlar konu hakkında araştırmalara başladı. En sık aratılanlar arasında Kuyruklu Yıldız saat kaçta görülecek ve Kuyruklu Yıldız nereden görülecek soruları yer alıyor. İşte Yeşil Kuyruklu Yıldız'ın burçlara etkileri...