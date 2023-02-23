MTA E-DEVLET FAY HATTI SORGULAMA EKRANI! Türkiye diri fay haritası 2023! YENİLENDİ! Mahallemden evimin altından fay geçiyor mu?
Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremler sonrası vatandaşlar yaşadıkları bölgenin ne kadar güvenli olduğunu öğrenmek için, evnin yakınından bir yerden fay hattı geçiyor mu merak etmeye başladı. MTA yenilenmiş diri fay hattı haritasını yayımladı. Peki deprem riski yüksek olan bölgeler nereler? Hangi iller fay hattı üzerinde yer alıyor?İşte MTA E-DEVLET FAY HATTI SORGULAMA EKRANI ve Türkiye diri fay haritası 2023!
23.02.2023 14:35 - Son Güncelleme: 23.02.2023 14:35
Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından yenilenmiş diri fay haritasını paylaşıldı. Haritaya göre ülkemizde 485 diri fay bulunurken bu faylar 45 ilde 110 ilçeyi kapsıyor ve deprem riski taşıyor. Peki Evimin altından fay hattı geçiyor mu? İşte güncel diri fay hattı haritası ve MTA E-DEVLET FAY HATTI SORGULAMA EKRANI!
6 Şubat'ta Kahramanmaraş 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, 20 Şubat'ta da yine 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde olmak üzere 2 büyük deprem meydana geldi.
Depremler nedeniyle tedirgin olan vatandaşlar, MTA tarafından yayımlanmış olan diri fay hattı haritasını incelemeye başladı.