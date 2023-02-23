YENİLENDİ! Evimin altından fay geçiyor mu? MTA E-DEVLET FAY HATTI SORGULAMA EKRANI! Türkiye diri fay haritası 2023!

Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından yenilenmiş diri fay haritasını paylaşıldı. Haritaya göre ülkemizde 485 diri fay bulunurken bu faylar 45 ilde 110 ilçeyi kapsıyor ve deprem riski taşıyor. Peki Evimin altından fay hattı geçiyor mu? İşte güncel diri fay hattı haritası ve MTA E-DEVLET FAY HATTI SORGULAMA EKRANI!