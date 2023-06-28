Yengeç burcunda geçiş yapacak! Bu burçlar dikkat! Astrologlardan açıklama! Temmuz ayında...
Temmuz ayı itibariyle bu burçlarda şans kapısı aralanıyor. Astrolojiye göre burcunuzun Temmuz 2023'te neler beklediğini sizler için derledik. Öncelikle önümüzdeki birkaç haftada bu burçların iş ve kariyer fırsatları açılacak. İşte 2023 Temmuz burç yorumları...
KOÇ BURCU
Tamamen bıktın. Çalışma hayatınızla ilgili bir şeyler yolunda gitmiyor. Hayal kırıklığınızı hissediyoruz ve size iyi haberlerimiz var: Bu, kızgınlığınızın eyleme dönüşebileceği bir aydır. Bazı değişiklikler yapmaya hazırsınız. Bir vardiya için bu motivasyon, ay ortasındaki kariyerinizin ötesine geçecek. İlişkilerinizden zihninize kadar gerçek bir kişisel gelişim yolculuğunda olacaksınız. Kendini yansıtma ve aksama süresi için yer açın. Netlik elde etmek için dünyadan biraz uzaklaşmanız gerekebilir. Ayın sonunda aşk ve romantizm dünyasında bazı dramlar olabilir. Yıldızlar, eski bir kişinin dönüşünü veya eski bir yaranın yeniden açılmasını işaret eder. Güçlü kalın ve kendinize odaklanmayı sürdürün. Ağustos vurduğunda, harika bir yerde olacaksın.
BOĞA BURCU
Boğa. Kendine biraz sert davranıyorsun, değil mi? Başarısızlık korkusu, çoğu zaman dikkatli olmanıza neden olabilir ve Temmuz ayında bu sorunun daha fazla ortaya çıktığını fark edeceksiniz. Neden? Çünkü çözmenin zamanı geldi. Kendinizi güvensiz hissettiğinizde konfor alanınıza geri çekilme eğiliminiz üzerine biraz düşünmeniz gerekecek. Bu endişeleri bir kenara bırakıp biraz daha özgür olmaya çalışsanız ne elde edebilirsiniz? Bu aynı zamanda, zevk aldığınız, sizi gerçekten güçlendiren şeylere odaklanmanız için bir ay. Her zaman sevdiğiniz ama vakit ayıramadığınız bir hobiniz var mı? Şimdi bir şans daha verme zamanı.
İKİZLER BURCU
Ayın 11'ine kadar, Merkür'ün Para bölgenize enerji vereceği şefkatli Yengeç'ten geçer. Bu, duygusal değeri olan satın almalar için bir an olabilir veya insanlara hediyelerle ifade edilen iletişim olabilir .senin geçmişinde 10'unda, Merkür Aslan'ı (ve İletişim sektörünüzü) geçer. Burada, görkemli sosyal medya gösterileri veya kendini takıntılı otobiyografik anlatım için süper güçlü bir gösterge (dikkat edin, İkizler'in dostları). Aslan+İletişim bölgesi+Merkür=sosyal medya saldırısı, örneğin. Son olarak Planet Messenger, 4. Yuva Evinize güç vereceği Başak burcuna geçer. Merkür, kendisini hizmet eylemleriyle ifade edebileceği Bakire'de olmayı sever.
YENGEÇ BURCU
Yengeç Güneş 1. Evindeyken (22 Temmuz'a kadar olduğu gibi), Ay'ın yönettiği bu hassas burcun kafası biraz karışır. Yengeç evin mahremiyeti içindir, ocağın önceliği içindir, almamanın değil vermenin basit rahatlığı içindir; iddia etmek yerine fedakarlığın sıkı çalışması için. Güneş, büyük küstah ışığıyla, arzularınızı dile getirmek, doğum günü hediyelerinizi sergilemek için bir yer olan ego bölgenize dikkat çekiyor. Her zaman yüksek olan duygusal IQ'nuz da önümüzdeki birkaç hafta içinde birkaç puan sıçrayabilir, bu da algılanan küçümsemelere karşı ekstra hassasiyet beklemeniz anlamına gelir. Yine de duygularınız hakkında konuşun. Yan sarma yerine doğrudan olun. 22 Temmuz'da Güneş, para bölgenizi aydınlatacağı Aslan burcuna giriyor. Bu, ev için gösterişli bir şeye bakmak (ve satın almak) için bir geçiştir.