Yemek yedikten sonra birden fenalaştı! Doktorlar görünce şok geçirdi! Yemek borusuna takılmış

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Singapur'da 55 yaşındaki bir adam, deniz ürünleri yedikten sonra aniden kötüleşti ve yutkunmakta zorlanmaya başladı. Adamın durumu hızla ciddileşince, yakınları tarafından hemen Tan Tock Seng Hastanesine götürüldü. Hastaneye vardığında durumu kritik olan hastaya acil müdahale edildi.