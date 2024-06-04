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Yemek yedikten sonra birden fenalaştı! Doktorlar görünce şok geçirdi! Yemek borusuna takılmış

Singapur'da 55 yaşındaki bir adam, deniz ürünleri yedikten sonra aniden rahatsızlanarak sağlık sorunları yaşamaya başladı. Yutkunmakta güçlük çekmeye başlayan adam, yakınlarının hızlı müdahalesi sayesinde Tan Tock Seng Hastanesine ulaştırıldı. Hastaneye vardığında durumunun ciddiyeti göz önünde bulundurularak acil olarak tedavi altına alınan hastanın, doktorların yaptığı detaylı incelemeler sonrasında duydukları karşısında şok yaşadığı belirtildi.

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Giriş Tarihi 04 Haziran 2024, 08:10 Güncelleme 04 Haziran 2024, 08:10
Yemek yedikten sonra birden fenalaştı! Doktorlar görünce şok geçirdi! Yemek borusuna takılmış 1

Singapur'da 55 yaşındaki bir adam, deniz ürünleri yedikten sonra aniden kötüleşti ve yutkunmakta zorlanmaya başladı. Adamın durumu hızla ciddileşince, yakınları tarafından hemen Tan Tock Seng Hastanesine götürüldü. Hastaneye vardığında durumu kritik olan hastaya acil müdahale edildi.

Yemek yedikten sonra birden fenalaştı! Doktorlar görünce şok geçirdi! Yemek borusuna takılmış 2

Yemek yedikten sonra yutkunma zorluğu çeken adamın durumu bir türlü iyileşmeyince doktorlar derinlemesine testler yapma kararı aldı.

Yemek yedikten sonra birden fenalaştı! Doktorlar görünce şok geçirdi! Yemek borusuna takılmış 3

Saatlerce süren testlerin ardından röntgen ve tomografi çekildi. Sonuçlar incelendiğinde doktorlar gözlerine inanamadı; adamın yemek borusuna bir ahtapot takılmıştı. Ahtapot vantuzlarıyla birlikte toplamda 5 santimetre büyüklüğündeydi.

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