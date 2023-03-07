Yazdan kalma günler bitti! Kış asıl şimdi geliyor! Kar, fırtına derken... 3 bölgeyi aniden saracak!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan güncel uyarılara göre hafta içi yağış görülecek illerimiz belli oldu. Geçtiğimiz haftalarda yazdan kalma günleri hatırlatan havalar bu hafta itibariyle sona eriyor. Meteoroloji tarafından yapılan güncel uyarılara göre, 7-8-9-10-11 Mart günlerinde kar ve sağanak yağış görülecek illerin listesi tek tek açıklandı. Marmara, Ege ve Akdeniz'in bazı bölgelerinde sağanak yağış etkisini gösterecek. Öte yandan İç Anadolu, Karadeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da perşembe günü itibariyle güneşli bir hava hakim olacak.
07.03.2023 09:23 - Son Güncelleme: 07.03.2023 09:23
Yazdan kalma günler bitti. Kış asıl şimdi geliyor. Kar, fırtına derken... 3 bölgeyi aniden saracak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta içi ve hafta sonu için tahmini hava durumu raporunu yayınladı. Yapılan son açıklamaya göre, yağış görülecek iller tek tek açıklandı. Perşembeden itibaren ülkemizin İç Anadolu, Karadeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde güneşli hava etkisini gösterecek. Marmara, Ege ve Akdeniz'de de yağış var.
Meteoroloji tarafından yapılan güncel uyarılara göre, 7-8-9-10-11 Mart günlerinde kar ve sağanak yağış görülecek illerin listesi tek tek açıklandı.
Öte yandan İç Anadolu, Karadeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da perşembe günü itibariyle güneşli bir hava hakim olacak.