Yazdan kalma günler bitti. Kış asıl şimdi geliyor. Kar, fırtına derken... 3 bölgeyi aniden saracak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta içi ve hafta sonu için tahmini hava durumu raporunu yayınladı. Yapılan son açıklamaya göre, yağış görülecek iller tek tek açıklandı. Perşembeden itibaren ülkemizin İç Anadolu, Karadeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde güneşli hava etkisini gösterecek. Marmara, Ege ve Akdeniz'de de yağış var.