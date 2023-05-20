Yaza kadar 8-9 cm incelten diyet: 7 günde 15 kiloya birden veda edin! 1 hafta içinde kendinizi tanıyamayacaksınız!
Yaz aylarına sayılı günler kala zayıflamak isteyenlere mucize diyet önerisi verildi. Bu kurallara uyarak 8-9 cm incelebilir, 15 kilo verebilirsiniz. 7 günde 15 kilo verdiren hurma diyetini sizler için derledik. Bu mucize diyet sayesinde günler içinde mum gibi eriyeceksiniz. İşte hurma diyetinin yapılışı...
20.05.2023 10:08 - Son Güncelleme: 20.05.2023 10:08
Hızlı kilo veremeyip sonunda pes edenlerdenseniz bu diyet tam size göre. Hızlı şekilde kilo vermek isteyenler için önerilen hurma diyeti, kısa sürede sizi iğne ipliğe çevirecek. İşte hurma diyeti listesi ve yapmanız gerekenler...
HURMA DİYETİ NASIL YAPILIR?
Hurma diyetinde günde 3 öğün yenirken ara öğünler beslenme rutininden kaldırılır.
Günde 3 fincan yağ yakan acı çay tüketilmeli.