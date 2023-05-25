Yaz aylarına sayılı günler kala dehşete düşüren haber! Denize girmek için kıyıya kadar gelenler onu görünce denize girmekten vazgeçti

Deniz Anaları Zehirli Mi?

Deniz anaları, genellikle sıcak yaz aylarında sıklıkla karşılaşılan canlılardır ve birçoğumuz için merak edilen bir soru da "Deniz anaları zehirli mi?" olmaktadır. Gerçekten de, deniz analarının bazı türleri zehirli olabilir. Ancak, tüm deniz analarının zehirli olduğunu söylemek doğru değildir.