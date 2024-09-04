Yavuz Bingöl 5. kez evleniyor! Nikah şahitleri bakın kim! İşte 21 yaş küçük müstakbel eşi...

2015 Ağustos aynında Öykü Gürman ile dünyaevine giren Yavuz Bingöl, Nisan 2016'da boşanmıştı. Ünlü türkücü, altı yıl önce ise kendisinden 21 yaş küçük Nilşah Ağaoğlu ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Ünlü çiftten müjdeli haber geldi. 5'inci kez nikah masasına oturmaya hazırlanan Bingöl'ün düğününden detaylar da ortaya çıktı. Bakın Yavuz Bingöl'ün nikah şahidi kim olacak!
Daha önce 4 kez nikah masasına oturan Yavuz Bingöl, 2015-2016 yılları arasında Öykü Gürman ile evli kalmıştı.
Ünlü türkücü, altı yıl önce ise gönlünü 38 yaşındaki peyzaj mimarı Nilşah Ağaoğlu'na kaptırmıştı.
Ünlü çiftten müjdeli haber geldi. Yavuz Bingöl ile Nilşah Ağaoğlu'nun ekim ayında nikah masasına oturacağı öğrenildi.