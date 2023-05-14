Yarın borsa açık mı? 15 MAYIS RESMİ TATİL Mİ? 15 Mayıs 2023 BORSA, BANKALAR, AÇIK olacak mı? Borsa İstanbul çalışma saatleri...
15 Mayıs 2023 günü borsanın açık olup olmayacağı merak ediliyor. Seçim gecesi oy sayımı, teslim edilmesi vb. işlemler gece yarısına kadar sürecek Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 15 Mayıs bankalaar açık mı? Borsa İstanbul çalışma saatleri nasıl? İşte merak edilenler...
15 Mayıs 2023 tarihinde borsanın açık olup olmayacağı merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar araısnda 15 Mayıs 2023 Borsa İstanbul için araştırmalar hızlandı. İşte merak edilenler...
15 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?
Resmi tatil o ülkenin dini, milli ve kültürel öneme sahip günleri olarak kutlanmaktadır. Türkiye'de 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos ve 29 Ekim milli bayram olarak kutlanmaktadır. Seçimin ertesi günü olan 15 Mayıs günü resmi tatil değildir. Dolayısıyla kamu kurumları, bankalar, borsa, aile sağlığı merkezleri ve diğer birçok kamu kurumu açık olacak. Ancak okullarda seçim işlemleri yapılacağından farklı bir karar alındı. Öğretmenler Pazartesi günü idari izinli sayılacak.
15 MAYIS'TA BORSA AÇIK MI?
15 Mayıs resmi tatil olmaması nedeniyle borsa açık olacak. Borsa İstanbul, bankaları, işletmeler resmi tatil olmaması nedeniyle olağan şekilde devam edecek.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin ertesi günü 15 Mayıs'ta, eğitim öğretime 1 gün ara verileceğini ve öğretmenlerin de idari izinli sayılacağını bildirdi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklaması şöyle oldu:
"Okullarımızı ve öğretmenlerimizi bir sonraki öğretim gününe rahat ve sağlıklı bir şekilde hazırlayabilmek için seçimin ertesi günü eğitim öğretime bir gün ara vereceğiz. 16 Mayıs'ta eğitim öğretim başlayacak. Öğretmenlerimizi de idari izinli sayacağız."