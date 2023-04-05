Yapay zeka TÜRK futbolunun EN İYİ İLK 11'ini belirledi! Bu kadro olay yaratır! Listede kimler var kimler! Bülent Korkmaz, Rüştü Reçber, Metin Oktay...
Yapay zeka dünya futboluna damga vurmuş oyunculardan kurulu en iyi ilk 11'leri belirledi. Listede Türk futbol tarihi boyunca forma giymiş tüm futbolcular kapsama alındı ve yapay zeka en iyi 11'ini bu isimler arasından seçti. Popüler yapay zeka sohbet uygulaması Chat GPT Türk futbol tarihinin en iyi ilk 11'i ise kısa sürede dikkat çekti ve sosyal medyada viral oldu. Peki, Türk futbol tarihinin en iyi 11 futbolcusu kim oldu? İşte Türk futbolunun en iyi 11'leri!
05.04.2023 13:46 - Son Güncelleme: 05.04.2023 13:46
Yapay zeka TÜRK futbolunun EN İYİ İLK 11'ini belirledi! Bu kadro olay yaratır! Listede kimler var kimler! Bülent Korkmaz, Rüştü Reçber, Metin Oktay... Yapay zekanın belirlediği en iyi 11 tercihi klasik ve modern olarak ikiye ayrılıyor. 4-4-2 dizilişi ile belirlenen kadronun kalesinde Rüştü Reçber bulunuyor.
Bu listedeki oyuncular Türk futbol tarihinin en önemli oyuncuları arasında yer alıyor. Rüştü Reçber milli takımımızın en iyi kalecilerinden biri ve Fatih Terim, Türk futbolunun en başarılı teknik direktörlerinden biri oldu.