Yalnızca 40 gün kaldı! Tapu sahipleri dikkat... Bunu yapmayan hakkını kaybedecek
Hisseli tapu sahiplerine yapılan açıklamada, tapuda ön alım hakkı için başvuru süresinin son günlerine gelindiği belirtildi. Yasal süre içinde başvuru yapmayan kişilerin haklarını kaybedeceği uyarısı yapıldı. İşte hisseli tapu sahiplerinin dikkat etmesi gereken detaylar. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne ait ülkemizde, taşınmaz malların kayıtları ve işlemleri tapu belgesi aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Bu tapu belgeleri, bir mülkün sahipliğini ve üzerindeki hakları kayıt altına alırken, bazı durumlarda bir taşınmazın birden fazla kişiye ait olduğunu göstermektedir. İşte bu durumda karşımıza çıkan tapu türü "hisseli tapu" olarak adlandırılır.
Deprem sonrası tapu sahiplerine bir uyarı daha geldi. Tapu sahiplerine yeni bir uyarı daha geldi. Hisseli tapu sahiplerine, tapuda ön alım hakkı için yapılan açıklamada 40 gün süre olan başvuru süresinin altı çizilirken, yasal süre içerisinde başvuru yapmayan kişilerin haklarını kaybedeceğini belirtildi.
Bütün tapu sahiplerini ilgilendiren kararda artık son günlere girildi. Müstakil tapu ve hisseli tapu olarak adlandırılan tapularda taşınmaz üzerindeki tüm tasarruf yetkisinin tek bir kişiye ait olduğunu gösteren tapular müstakil tapu olarak adlandırılıyor. Tapu üzerinde tasarruf yetkisinin birden fazla kişiye ait olduğunu gösteren tapulara ise hisseli tapu adı veriliyor.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne ait ülkemizde tapu ile ilgili tüm kayıtları tutma ve işlemleri gerçekleştirme yetkisi bulunuyor. Kişilerin taşınmaz mallar üzerindeki hak ve yetkileri tapu belgesi ile kayıt altına alınırken tapu tek bir kişiye ait olabileceği gibi birden fazla kişiye de ait olabiliyor.
Tapunun satışı konusunda işlenecek yöntemler tapunun cinsine göre değişmektedir. Hisseli tapunun satışı konusunda da uyulması gereken yöntemler farklıdır. Hisseli tapunun satışı konusunda izlenecek yöntem hissedarların anlaşmalarına bağlıdır. Hissedarların ortak satış kararına varması durumunda tapu bir bütün olarak satılır.