Yalı Çapkını'nın fiyatı şoke etti! Türkiye'de bir ilk! Rekor üstüne rekor kırdı! Bölüm başına...
Yalı Çapkını dizisi Türkiye'de büyük beğeni toplayan yapımlar arasında yer alıyor. Dizinin yurtdışına satılmasıyla bölüm başı alınacak fiyat şoke etti. Yurt dışında ulaştığı ülkeyle rekor kıran Yalı Çapkını bu ülkelerden bölüm başına bakın ne kadar alacak! İşte Yalı Çapkını'nın satıldığı ülkeler ve bölüm başı fiyatı...
19.06.2023 11:39 - Son Güncelleme: 19.06.2023 11:39
Yalı Çapkını dizisi 30'dan fazla ülkeye satılarak bir ilke imza attı. Türkiye'de oldukça sevilen dizinin satış fiyatı ise duyanları şoke etti.
Eccho Rights Orta ve Doğu Avrupa ve Afrika Satış ve Satın Alma Sorumlusu Berkin Nalbantlı, "Türk dizileri pandemi yıllarında küresel alanda güçlü bir performans sergilemeye devam ederken, Yalı Çapkını da hem yerli reytinglerde hem de uluslararası satışlarda yıllardır görülmeyen bir performans sergiliyor. Bugün piyasadaki en ilgi çekici teklif ve güçlü itibarını her hafta büyütmeye devam ediyor." dedi.