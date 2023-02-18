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YALI ÇAPKINI 21. BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Star TV yayın akışı! Yeni bölüm tarihi ve saati

OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği, senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı dram ve romantik türdeki Türk televizyon dizisi Yalı Çapkını 21. bölümüyle merakla bekleniyor.

18.02.2023 11:30 - Son Güncelleme: 18.02.2023 11:30
YALI ÇAPKINI 21. BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Star TV yayın akışı! Yeni bölüm tarihi ve saati

Yalı Çapkını 21. bölüm fragmanı ve yeni bölümü araştırılıyor. Cuma akşamları Star TV'de yayınlanan dizi son haftalarda ekranlarda yer almıyor. Peki Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

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YALI ÇAPKINI 21. BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Star TV yayın akışı! Yeni bölüm tarihi ve saati

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı dizi deprem nedeniyle son haftalarda yayınlanmıyor.

YALI ÇAPKINI 21. BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Star TV yayın akışı! Yeni bölüm tarihi ve saati

Cuma akşamları yayınlandığı bilindiği için bu akşam saatler 20:00'ı gösterdiğinde takipçileri Star TV ekranlarını açtı ancak diziyi göremedi.

YALI ÇAPKINI 21. BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Star TV yayın akışı! Yeni bölüm tarihi ve saati

Yalı Çapkını'nın bu hafta da yayınlanmayacağı açıklandı. Ancak yeni bölüm tarihi henüz duyurulmadı. Gelişmeler oldukça haberimizde yer verilecektir.

YALI ÇAPKINI 21. BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Star TV yayın akışı! Yeni bölüm tarihi ve saati

YALI ÇAPKINI 21. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI, NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Sevilen dizinin 21. bölüm fragmanı da henüz paylaşılmadı. Önümüzdeki hafta yeni bölümün yayınlanması beklenirken, önümüzdeki günlerde de 21. bölüm fragmanının paylaşılacağı düşünülüyor.

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