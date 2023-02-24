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Haberler Trend WhatsApp'tan mesaj yollayanlara müjde! Yeni özelliğiyle pişmanlığınız son bulacak! Bugünden sonra...

WhatsApp'tan mesaj yollayanlara müjde! Yeni özelliğiyle pişmanlığınız son bulacak! Bugünden sonra...

Facebook'un anlık mesajlaşma platformu WhatsApp yeni özelliğini kullanıma sundu. Her yıl farklı alanlarda yenilik yapan sosyal medya platformu bu kez yeni güncellemesiyle çok konuşuldu. İşte WhatsApp'ın yeni özellikleri...

24.02.2023 10:45 - Son Güncelleme: 24.02.2023 10:45
WhatsApp’tan mesaj yollayanlara müjde! Yeni özelliğiyle pişmanlığınız son bulacak! Bugünden sonra...

Türkiye'de milyonlarca kullanıcısı bulunan WhatsApp yeni özellikleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor.

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WhatsApp’tan mesaj yollayanlara müjde! Yeni özelliğiyle pişmanlığınız son bulacak! Bugünden sonra...

Her yıl bir çok güncelleme yapan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, 2023 yılında uygulamaya yeni özellikler getirdi. Peki bu özellikler neler?

WhatsApp’tan mesaj yollayanlara müjde! Yeni özelliğiyle pişmanlığınız son bulacak! Bugünden sonra...

ARTIK PİŞMANLIKLARINIZ SON BULACAK!

Yeni WhatsApp uygulamasında mesajları benden sil özelliğinin yanında silinen mesajı geri alma ve avatar kullanma özelliği gelecek.

WhatsApp’tan mesaj yollayanlara müjde! Yeni özelliğiyle pişmanlığınız son bulacak! Bugünden sonra...

Benden sil özelliğini kullanan kullanıcılar yanlış mesajı silmeleri durumunda birkaç saniye içinde bu özelliği geri alarak mesajı göndermiş olacak.

WhatsApp’tan mesaj yollayanlara müjde! Yeni özelliğiyle pişmanlığınız son bulacak! Bugünden sonra...

Güncellemelerden biri de profil fotoğrafının avatarınızla değiştirilebilmesi. Bu özellik ayarlar kısmından yapılabilecek.

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