Video viral oldu: ’’Şu an yaptığıma ben de inanamıyorum’’ Yemek sipariş eder gibi Tesla sipariş eden genç TikTok’u salladı!

İnternetten market siparişi verir gibi Tesla sipariş eden genç sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girmeyi başardı.Dünyaca ünlü teknoloji devi Tesla Türkiye pazarına resmen girdi. Tesla Model Y'nin satışa başlamasıyla ön sipariş vermek isteyenler ön satış için online sitesine yöneldi. Fatih Aydın isimli genç de Model Y sahibi olmak için ön sipariş verirken bir video çekti. Kısa sürede viral olan videoda adeta yemek sipariş vermesi çok konuşuldu. İşte detaylar...