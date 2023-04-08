Video viral oldu: ''Şu an yaptığıma ben de inanamıyorum'' Yemek sipariş eder gibi Tesla sipariş eden genç TikTok'u salladı!
Tesla'nın Türkiye pazarına dahil olmasının ardından elektrikli araç tutkunları Tesla Model Y'yi araştırmaya başladı. Sosyal medyada da gündem olan Tesla Model Y'yi sipariş etmek isteyen bir TikTok kullanıcısının çektiği video viral oldu.
İnternetten market siparişi verir gibi Tesla sipariş eden genç sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girmeyi başardı.Dünyaca ünlü teknoloji devi Tesla Türkiye pazarına resmen girdi. Tesla Model Y'nin satışa başlamasıyla ön sipariş vermek isteyenler ön satış için online sitesine yöneldi. Fatih Aydın isimli genç de Model Y sahibi olmak için ön sipariş verirken bir video çekti. Kısa sürede viral olan videoda adeta yemek sipariş vermesi çok konuşuldu. İşte detaylar...
Çift motorlu dört çeker Model Y Long Range 918.570 TL (ÖTV+KDV dahil tahmini fiyat 1.702.864 TL)
Çift motorlu dört çeker Model Y Performance 1.009.420 TL ( ÖTV+KDV dahil tahmini fiyat 1.795.523 TL)
Arkadan itiş Model Y'de 430 km menzil, 217 km maksimum hız ve 6,9 saniyede 100 km hıza ulaşma özellikleri bulunuyor.