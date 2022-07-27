Vergi ödemeden araç sahibi olabilirsiniz! Ucuza araba sahip olmanın formülü açıklandı! Kimler ÖTV indiriminden yararlanarak?
Zamlanan sıfır kilometre ve ikinci el otomobil modelleri, yeni dönemde kendi aracının sahibi olmanın hayalini kuran kişilerin zora düşmesine sebep oldu. Yapılan piyasa müdahaleleri ve tasarlanan ekonomik modeller yardımıyla bir nebze de olsa rahatlamıştı.
Döviz kurlarına ve başka faktörlere bağlı olarak fahiş fiyatlardan satışa çıkan araba modellerine karşın, engelli vatandaşlar amacıyla ÖTV indirimli ya da tamamıyla ÖTV'siz olarak otomobil sahibi olma hizmeti yayınlayan devlet, alakalı hizmetin bütün ayrıntılarını paylaştı. İşte ÖTV indirimi ile makul fiyata otomobil sahibi olmak isteyen vatandaşları yakından ilgilendiren haberin ayrıntıları
Otomotiv pazarında yaşanan bütün bu gelişmeler, makul fiyatlar karşılığında kendi aracının sahibi olmak isteyen vatandaşları büyük bir çıkmaza sokarken, ÖTV indiriminden yararlanarak otomobil sahibi olmanın şartları sıklık ile araştırılmaya başlandı. Sadece engelli vatandaşlar amacıyla geçerli olan ÖTV indirimi fırsatının ayrıntıları paylaşıldı.
ÖTV İndiriminden Kimler Yaralanabilir, Şartları
Araç satışlarına yansıtılan bu vergi türü, otomobil fiyatlarının nerede ise 3'e katlanmasına sebep olur. Devlet, detaylı sebeplerden dolayı engel hali oluşmuş olan kişilerin hayatlarını daha basit idame ettirebilmeleri, tedavi noktalarına daha basit ulaşabilmeleri ve topluma kazandırılabilmeleri amacı ile ilgili grup içerisinde yer alan kişilerin ÖTV indirimi ile araç sahibi olmasına imkân tanır.