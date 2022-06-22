Ve rakamlar netleşti! Memur enflasyon farkı ne kadar? Emekli 2022 Temmuz zammı kaç para oldu? İşte kalem kalem rakamlar
Memur enflasyon farkı ne kadar? Emekli 2022 Temmuz zammı kaç para oldu? İşte kalem kalem rakamlar ile ilgili detaylar merak ediliyor. Milyonlarca memur ve emekli Temmuz ayında açıklanacak maaş zammını sabırsızlıkla bekliyor. TCMB'nin kritik enflasyon tahminini paylaşmasının ardından zam oranının yüzde 40'ın üzerine çıktığı görüldü.
22.06.2022 15:36 - Son Güncelleme: 22.06.2022 15:37
2022 yılını ilk 6 ayında ciddi bir artış gösteren enflasyon rakamları nedeniyle vatandaşların maaş zammı beklentileri de artmış durumda. Enflasyon verilerine göre belirlenecek zam oranları için henüz bir rakamın daha açıklanması beklenirken, yüzde 35'lik bir zam kesinleşmiş durumda. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) yeni enflasyon beklenti anketini de açıklamasının ardından zam oranları netlik kazandı. Beklenti ise haziran ayı için yüzde 3,77 olarak dikkat çekiyor.