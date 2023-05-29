Ve netleşti! Kilis, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa.... SGK açıklandı!
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Yönetim Kurulu, 24 Mayıs 2023 tarihli ve 2023/75 sayılı kararıyla Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketi dolayısıyla ilgili bölgelerde faaliyet gösteren işyerleri ve sigortalıların bilgi, belge ve beyannamelerini verme sürelerini erteleme kararı almıştır. Deprem felaketi sonucunda meydana gelen olumsuz etkilerin azaltılması ve ilgili tarafların mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla, SGK Yönetim Kurulu tarafından alınan bu kararla işyerleri ve sigortalılar için önemli bir kolaylık sağlanmıştır.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), deprem felaketiyle sarsılan Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş ve diğer belirtilen illerde faaliyet gösteren işyerleri ve sigortalılarla ilgili bilgi, belge ve beyannamelerin verilme sürelerinin ertelendiğini duyurdu.
Bu kararla, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa illeri ile Sivas ilinin Gürün ilçesinde faaliyet gösteren işyerlerinin, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 4. maddesinin (a) ve (c) bentleri kapsamında sigortalı çalıştıran işyerleri ile diğer sigortalıların şu süreler içinde vermekle yükümlü oldukları bilgi, belge ve beyannamelerini Kuruma vermeleri durumunda, yasal süre içinde verilmiş sayılacakları duyuruldu.
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62/2023 ila 30/6/2023 tarihleri arasında, işyerlerinin ve sigortalıların 5510 sayılı Kanuna göre vermekle yükümlü oldukları her türlü bilgi, belge ve beyannamelerin (iş kazaları ile meslek hastalıkları bildirimleri dahil) 15/8/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) Kuruma verilmesi halinde, yasal süresi içinde verilmiş sayılacakları belirtildi.
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6/2/2023 ila 26/6/2023 tarihleri arasında verilmesi gereken muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin/aylık prim ve hizmet belgelerinin 15/8/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) verilmesi durumunda, yasal süre içinde verilmiş sayılacakları ve prim borçlarının 31/8/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) ödenmesi şartıyla işyerlerinin teşviklerden yararlanabilecekleri ifade edildi.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde faaliyet gösteren meslek mensuplarıyla aracılık ve sorumluluk sözleşmesi bulunan, aynı zamanda bu iller dışında işyeri bulunan işverenlere yönelik bir duyuru yapmıştır.