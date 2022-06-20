Ve belli oldu! Hesaplara bugün yatmaya başladı! Hemen kontrol edin

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Yeni dönemde iklim krizinin etkilerinin daha yoğun olarak ortaya çıkması ve ekonomi piyasaları ile diğer faktörlerin olumsuz gelişmeleri ışığında artan maliyetlere sebep olması, tarımsal alanda faaliyet gösteren çiftçilerin dara düşmesine sebep oldu. Bu kapsamda destek çalışması başlatan Tarım ve Orman Bakanlığı, pek çok farklı başlık altında çiftçi desteklerinin yapıldığını bildirdi.
Uzun yıllardır bahsi geçen ve yapılan çalışmalar sonucunda da uzmanların devamlı olarak uyarılarda bulundukları iklim krizi, bu sene itibari ile kendisini iyiden iyiye hissettirmeye başladı. Tüm dünya ülkelerini etkisi altına alan konu başlıklarından birisi olarak karşımıza çıkan iklim krizi, özellikle Türkiye gibi tarımsal faaliyetleri ön planda olan ülkeleri direkt olarak etkilemeye başladı.
Tarım arazilerinde gözlenen kuraklık problemlerinin, arazilerden alınan verim oranlarını düşürmesi üretimi de oldukça azalttı. Geçimlerini tarımsal faaliyetler aracılığı ile sağlayan ve ülke içi üretime de katkıları yadsınamayacak ölçüde olan çiftçiler, bu durum karşısında oldukça zor günler yaşamaya başladılar.
Farklı kategoriler altında ele alınan ancak sonuç olarak tarımsal faaliyetler üzerinde direkt etkiye sahip olan konular karşısında harekete geçen Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçileri ve doğal olarak da ülke ekonomisini koruma altına almak amacı ile yeni dönemde birçok destek hizmeti sunmaya başladı.