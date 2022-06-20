Ve belli oldu! Hesaplara bugün yatmaya başladı! Hemen kontrol edin

Uzun yıllardır bahsi geçen ve yapılan çalışmalar sonucunda da uzmanların devamlı olarak uyarılarda bulundukları iklim krizi, bu sene itibari ile kendisini iyiden iyiye hissettirmeye başladı. Tüm dünya ülkelerini etkisi altına alan konu başlıklarından birisi olarak karşımıza çıkan iklim krizi, özellikle Türkiye gibi tarımsal faaliyetleri ön planda olan ülkeleri direkt olarak etkilemeye başladı.