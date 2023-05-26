Uzmanlar kara haberi verdi! Tüm dünya karanlığa gömülebilir! Her şey bozulacak, hemen önlem alın!

Bu patlamaya "koronal kütle atımı" denilmekte olup Güneş'in güneybatı kısmından fırlayarak yoğun güneş rüzgarlarının yardımıyla Dünya'ya doğru plazma gönderildi. Avrupa Uzay Ajansı, bu olayı yakaladı ve plazmanın Dünya'ya çarpıp çarpmayacağının sadece bir "kader" meselesi olduğunu belirtti.