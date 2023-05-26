Uzmanlar kara haberi verdi! Tüm dünya karanlığa gömülebilir! Her şey bozulacak, hemen önlem alın!
Son zamanlarda art arda yaşanan Güneş fırtınalarının yanı sıra uzmanlar, Güneş'te meydana gelen patlamaların Dünya'ya doğru ilerlediğini ve milyonlarca tonluk plazmanın elektrik kesintilerine ve uydu sistemlerine zarar verebileceğini açıkladı. Bu makalede, Güneş patlamalarının etkileri ve olası riskler hakkında bilgi bulabilirsiniz. Günümüzde ise teknolojinin gelişmesiyle birlikte Güneş patlamalarının etkileri daha fazla hissedilmektedir. Uydu sistemleri, haberleşme ağları, elektrik şebekeleri gibi pek çok önemli altyapı, Güneş patlamalarının etkisine karşı hassas hale gelmiştir.
26.05.2023 11:57 - Son Güncelleme: 26.05.2023 11:58
Bunun yanı sıra, Dünya'ya doğru ilerleyen plazma akışı, radyasyon içermesi nedeniyle Dünya üzerindeki çeşitli teknolojik cihazları da etkileyebilir. Güneş rüzgarlarının aynı zamanda Dünya'nın manyetosferini etkileyen bir şok etkisi yarattığı da bilinmektedir. Bu durum, yörüngede dönen uyduları etkileyen jeomanyetik fırtınalara neden olabilir.