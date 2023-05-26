Vav TV İzle
Haberler Trend Uzmanlar kara haberi verdi! Tüm dünya karanlığa gömülebilir! Her şey bozulacak, hemen önlem alın!

Uzmanlar kara haberi verdi! Tüm dünya karanlığa gömülebilir! Her şey bozulacak, hemen önlem alın!

Son zamanlarda art arda yaşanan Güneş fırtınalarının yanı sıra uzmanlar, Güneş'te meydana gelen patlamaların Dünya'ya doğru ilerlediğini ve milyonlarca tonluk plazmanın elektrik kesintilerine ve uydu sistemlerine zarar verebileceğini açıkladı. Bu makalede, Güneş patlamalarının etkileri ve olası riskler hakkında bilgi bulabilirsiniz. Günümüzde ise teknolojinin gelişmesiyle birlikte Güneş patlamalarının etkileri daha fazla hissedilmektedir. Uydu sistemleri, haberleşme ağları, elektrik şebekeleri gibi pek çok önemli altyapı, Güneş patlamalarının etkisine karşı hassas hale gelmiştir.

26.05.2023 11:57 - Son Güncelleme: 26.05.2023 11:58
Uzmanlar kara haberi verdi! Tüm dünya karanlığa gömülebilir! Her şey bozulacak, hemen önlem alın!

Son zamanlarda ardı ardına yaşanan Güneş fırtınalarının yanı sıra uzmanlar, Dünya'ya doğru ilerleyen Güneş patlamalarının tehlike arz ettiğini belirtti. Güneş'in yüzeyinde bir patlama gözlemledi. Bu patlama sonucunda Dünya'ya doğru ilerlemekte olan milyarlarca tonluk plazma serbest kaldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Uzmanlar kara haberi verdi! Tüm dünya karanlığa gömülebilir! Her şey bozulacak, hemen önlem alın!

Bu patlamaya "koronal kütle atımı" denilmekte olup Güneş'in güneybatı kısmından fırlayarak yoğun güneş rüzgarlarının yardımıyla Dünya'ya doğru plazma gönderildi. Avrupa Uzay Ajansı, bu olayı yakaladı ve plazmanın Dünya'ya çarpıp çarpmayacağının sadece bir "kader" meselesi olduğunu belirtti.

Uzmanlar kara haberi verdi! Tüm dünya karanlığa gömülebilir! Her şey bozulacak, hemen önlem alın!

Uzman raporlarına göre, bu plazma akışı Dünya'nın yörüngesindeki uyduları etkileyebilir ve bu olasılık yaklaşık yüzde 50 civarındadır. Ayrıca elektrik kesintilerinin de yaşanma ihtimaline dikkat çekilmektedir.

Uzmanlar kara haberi verdi! Tüm dünya karanlığa gömülebilir! Her şey bozulacak, hemen önlem alın!

Bunun yanı sıra, Dünya'ya doğru ilerleyen plazma akışı, radyasyon içermesi nedeniyle Dünya üzerindeki çeşitli teknolojik cihazları da etkileyebilir. Güneş rüzgarlarının aynı zamanda Dünya'nın manyetosferini etkileyen bir şok etkisi yarattığı da bilinmektedir. Bu durum, yörüngede dönen uyduları etkileyen jeomanyetik fırtınalara neden olabilir.

Uzmanlar kara haberi verdi! Tüm dünya karanlığa gömülebilir! Her şey bozulacak, hemen önlem alın!

Son aylarda Güneş patlamaları Dünya'yı sık sık etkilemektedir ve bu durum Dünya'nın 11 yıllık Güneş döngüsü içinde olmasından kaynaklanmaktadır.

SON DAKİKA