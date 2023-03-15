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Haberler Trend Urfa'da sele kapılan kişiye el uzatmak yerine videoya çekti! Yaşlı adam çaresizce sürüklendi! O anlar kan dondurdu! "İnsanlık ölmüş..."

Urfa'da sele kapılan kişiye el uzatmak yerine videoya çekti! Yaşlı adam çaresizce sürüklendi! O anlar kan dondurdu! "İnsanlık ölmüş..."

Şanlıurfa'da sel felaketini telefonuyla görüntüleyen bir şahıstan yardım isteyen yaşlı adam sele kapılarak sürüklendi. Yardım eli uzatmak yerine o anları kameraya alan kişiye sosyal medyadan büyük tepki yağdı. İşte kan donduran o görüntüler..

takvim.com.tr
15.03.2023 19:08 - Son Güncelleme: 15.03.2023 19:12
Urfa’da sele kapılan kişiye el uzatmak yerine videoya çekti! Yaşlı adam çaresizce sürüklendi! O anlar kan dondurdu! İnsanlık ölmüş...

Şanlıurfa'da sel felaketini cep telefonuyla görüntüleyen bir şahıstan yardım isteyen yaşlı adam sele kapılarak sürüklendi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Urfa’da sele kapılan kişiye el uzatmak yerine videoya çekti! Yaşlı adam çaresizce sürüklendi! O anlar kan dondurdu! İnsanlık ölmüş...

Ortaya çıkan bir video da vicdanları sorgulattı.

Urfa’da sele kapılan kişiye el uzatmak yerine videoya çekti! Yaşlı adam çaresizce sürüklendi! O anlar kan dondurdu! İnsanlık ölmüş...

Videoda yaşlı bir adamın sel sularına kapılıp metrelerce sürüklendiği görüldü.

Urfa’da sele kapılan kişiye el uzatmak yerine videoya çekti! Yaşlı adam çaresizce sürüklendi! O anlar kan dondurdu! İnsanlık ölmüş...

Yaşlı adam kendisini cep telefonuyla görüntüleyen şahsın yanından geçerken elini uzatarak yardım istedi.

Urfa’da sele kapılan kişiye el uzatmak yerine videoya çekti! Yaşlı adam çaresizce sürüklendi! O anlar kan dondurdu! İnsanlık ölmüş...

Kişinin video çekmeye devam etmesi ise sosyal medyada büyük tepki çekti.

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