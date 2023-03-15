Urfa'da sele kapılan kişiye el uzatmak yerine videoya çekti! Yaşlı adam çaresizce sürüklendi! O anlar kan dondurdu! "İnsanlık ölmüş..."
Şanlıurfa'da sel felaketini telefonuyla görüntüleyen bir şahıstan yardım isteyen yaşlı adam sele kapılarak sürüklendi. Yardım eli uzatmak yerine o anları kameraya alan kişiye sosyal medyadan büyük tepki yağdı. İşte kan donduran o görüntüler..
15.03.2023 19:08 - Son Güncelleme: 15.03.2023 19:12
Şanlıurfa'da sel felaketini cep telefonuyla görüntüleyen bir şahıstan yardım isteyen yaşlı adam sele kapılarak sürüklendi.