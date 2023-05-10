Ünlü kahin Athos Salome dehşet verici kehaneti için kesin tarih verdi! Taş üstüne taş kalmayacak! En az 3 yıl içinde...

Athos Salome ünlü bir kahin olarak tanınıyor. Geçmişte yaptığı tahminlerle dünya genelinde dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Salome'nin birçok kişi tarafından kabul edilen tahminleri arasında koronavirüs pandemisi, Kraliçe Elizabeth'in ölümü ve Ukrayna-Rusya savaşı gibi olaylar yer alıyor. Gelecek için çeşitli kehanetlerde bulunan Athos Salome yeni kehanetleriyle duyanları şaşırttı.