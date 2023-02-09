Depremzedeler için ücretsiz oteller nerede? ÜCRETSİZ Otel ve konaklama LİSTESİ! İL İL konaklama yerleri! Antalya, Alanya, Mersin, Manavgat...
10 ilde büyük bir felakete neden olan Kahramanmaraş depreminin ardından depremzedelere ücretsiz konaklama sağlayan oteller ve konaklamaların listesi yayınlandı. Peki, Depremzedeler için ücretsiz oteller nerede? İşte detaylar.
09.02.2023 09:33 - Son Güncelleme: 09.02.2023 09:33
Kahramanmaraş merkezli 7.7'lik deprem yaklaşık 10 ilde yıkıma neden oldu. Deprem sonrası on binlerce kişi evsiz kaldı. Bölgelerde hizmet veren konaklama tesisleri ve oteller, depremzedelere ücretsiz konaklama desteği sağladığını duyurdu. Peki, Depremzedeler için ücretsiz oteller nerede? Ücretsiz oteller hangi illerde? İşte detaylar.