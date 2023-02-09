Vav TV İzle
Haberler Trend Depremzedeler için ücretsiz oteller nerede? ÜCRETSİZ Otel ve konaklama LİSTESİ! İL İL konaklama yerleri! Antalya, Alanya, Mersin, Manavgat...

Depremzedeler için ücretsiz oteller nerede? ÜCRETSİZ Otel ve konaklama LİSTESİ! İL İL konaklama yerleri! Antalya, Alanya, Mersin, Manavgat...

10 ilde büyük bir felakete neden olan Kahramanmaraş depreminin ardından depremzedelere ücretsiz konaklama sağlayan oteller ve konaklamaların listesi yayınlandı. Peki, Depremzedeler için ücretsiz oteller nerede? İşte detaylar.

takvim.com.tr
09.02.2023 09:33 - Son Güncelleme: 09.02.2023 09:33
ÜCRETSİZ Otel ve konaklama LİSTESİ! İL İL konaklama yerleri! Depremzedeler için ücretsiz oteller nerede? Antalya, Alanya, Mersin, Manavgat...

Kahramanmaraş merkezli 7.7'lik deprem yaklaşık 10 ilde yıkıma neden oldu. Deprem sonrası on binlerce kişi evsiz kaldı. Bölgelerde hizmet veren konaklama tesisleri ve oteller, depremzedelere ücretsiz konaklama desteği sağladığını duyurdu. Peki, Depremzedeler için ücretsiz oteller nerede? Ücretsiz oteller hangi illerde? İşte detaylar.

GALERİ DEVAM EDİYOR
ÜCRETSİZ Otel ve konaklama LİSTESİ! İL İL konaklama yerleri! Depremzedeler için ücretsiz oteller nerede? Antalya, Alanya, Mersin, Manavgat...

DEPREMZEDELER İÇİN ÜCRETSİZ KONAKLAMA SAĞLAYAN OTELLER LİSTESİ

🔺JOKER HILL SIDE🔺
+90 549 505 07 15

🔺KEMER ASİDOMA SUİT 🔺
+90 544 226 07 61

🔺ANTALYA MOGONS EXCLUSİVE🔺
+90 242 844 17 17

ÜCRETSİZ Otel ve konaklama LİSTESİ! İL İL konaklama yerleri! Depremzedeler için ücretsiz oteller nerede? Antalya, Alanya, Mersin, Manavgat...

🔺ANTALYA TAHTA VİLLA OTEL🔺
+90 533 927 42 56

🔺ANTALYA OTEL GRAND KAYALAR🔺
+90 242 244 18 11

🔺ANTALYA CLUB PINARA OTEL🔺
+90 242 821 55 58

ÜCRETSİZ Otel ve konaklama LİSTESİ! İL İL konaklama yerleri! Depremzedeler için ücretsiz oteller nerede? Antalya, Alanya, Mersin, Manavgat...

🔺ANTALYA ZİNBAT OTEL🔺
+90 242 844 34 75

🔺ANTALYA ÖZKAYMAK FALEZ OTEL🔺
+90 242 238 54 54

🔺ALANYA CLEOPATRA YILDIZ OTEL🔺
+90 242 513 65 50

🔺ANTALYA LAREN FAMILY OTEL🔺
+90 242 323 33 33

ÜCRETSİZ Otel ve konaklama LİSTESİ! İL İL konaklama yerleri! Depremzedeler için ücretsiz oteller nerede? Antalya, Alanya, Mersin, Manavgat...

🔺ANTALYA EXPO PALAS OTEL🔺
+90 532 307 06 87

🔺ANTALYA MOLİNO OTEL 🔺
+90 242 836 17 80

🔺ANTALYA LAREN SİA SİDE OTEL🔺
+90 242 351 15 15

🔺ANTALYA ALİNA OTEL🔺
+90 536 564 97 83

SON DAKİKA