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Ücretli öğretmen maaşları kesilecek mi? Ücretli öğretmelerin maaşları yatacak mı son dakika 2023? Deprem tatilinde ücretli öğretmen ek ders ödenir mi?

Deprem nedeniyle 20 Şubat'a kadar tüm illerde okullar tatil edildi. Bu kapsamda en merak edilen konulardan biri de ücretli öğretmenler oldu. Peki, Ücretli öğretmelerin maaşları yatacak mı son dakika 2023? Ücretli öğretmen maaşları kesilecek mi? Deprem tatilinde ücretli öğretmen ek ders ödenir mi? İşte merak edilenler...

takvim.com.tr
11.02.2023 15:55 - Son Güncelleme: 11.02.2023 15:55
Ücretli öğretmelerin maaşları yatacak mı son dakika 2023? Ücretli öğretmen maaşları kesilecek mi? Deprem tatilinde ücretli öğretmen ek ders ödenir mi?

Ücretli öğretmen maaşları hakkında aramalar hız kazandı. Bilindiği üzere Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde büyük bir yıkıma neden olan depremin ardından okullar 20 Şubat'a kadar tatil edildi. Bu kapsamda memur maaşları da erkene çekildi. Öte yandan ders ücreti karşılığında çalışan ücretli öğretmenlerin maaşları yatacak mı merak konusu oldu. Peki, Ücretli öğretmelerin maaşları yatacak mı son dakika? Ücretli öğretmen maaşları kesilecek mi? Deprem tatilinde ücretli öğretmen ek ders ödenir mi? İşte detaylar...

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Ücretli öğretmelerin maaşları yatacak mı son dakika 2023? Ücretli öğretmen maaşları kesilecek mi? Deprem tatilinde ücretli öğretmen ek ders ödenir mi?

Ücretli öğretmen ve usta öğreticilerle ilgili yeni açıklama geldi.

Ücretli öğretmelerin maaşları yatacak mı son dakika 2023? Ücretli öğretmen maaşları kesilecek mi? Deprem tatilinde ücretli öğretmen ek ders ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu. Deprem bölgesindeki okullar, öğrenciler ve öğretmenlerle ilgili önemli kararlar aldıklarını ifade eden Bakan Özer, ücretli öğretmenlerin ve usta öğreticilerin maaşları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Ücretli öğretmelerin maaşları yatacak mı son dakika 2023? Ücretli öğretmen maaşları kesilecek mi? Deprem tatilinde ücretli öğretmen ek ders ödenir mi?

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLERİN VE USTA ÖĞRETİCİLERİN MAAŞLARI YATACAK

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, canlı yayında deprem bölgesinde bulunan okullara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ücretli öğretmelerin maaşları yatacak mı son dakika 2023? Ücretli öğretmen maaşları kesilecek mi? Deprem tatilinde ücretli öğretmen ek ders ödenir mi?

Bakan Özer, "2. dönemde tüm kademelerde devam şartı aranmayacak. Tüm öğrenciler istedikleri taktirde çevre illerdeki okullara nakilleri yapılacak." açıklamasında bulundu.

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