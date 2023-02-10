Ücretli öğretmelerin maaşları yatacak mı son dakika 2023? Ücretli öğretmen maaşları kesilecek mi? Deprem tatilinde ücretli öğretmen ek ders ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu. Deprem bölgesindeki okullar, öğrenciler ve öğretmenlerle ilgili önemli kararlar aldıklarını ifade eden Bakan Özer, ücretli öğretmenlerin ve usta öğreticilerin maaşları ile ilgili açıklamalarda bulundu.