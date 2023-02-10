Ücretli öğretmelerin maaşları yatacak mı son dakika 2023? Ücretli öğretmen maaşları kesilecek mi? Deprem tatilinde ücretli öğretmen ek ders ödenir mi?
Ücretli öğretmen maaşları hakkında aramalar hız kazandı. Bilindiği üzere Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde büyük bir yıkıma neden olan depremin ardından okullar 20 Şubat'a kadar tatil edildi. Bu kapsamda memur maaşları da erkene çekildi. Öte yandan ders ücreti karşılığında çalışan ücretli öğretmenlerin maaşları yatacak mı merak konusu oldu. Peki, Ücretli öğretmelerin maaşları yatacak mı son dakika? Ücretli öğretmen maaşları kesilecek mi? Deprem tatilinde ücretli öğretmen ek ders ödenir mi? İşte detaylar...
10.02.2023 23:30 - Son Güncelleme: 10.02.2023 23:30
Deprem nedeniyle 20 Şubat'a kadar tüm illerde okullar tatil edildi. Bu kapsamda en merak edilen konulardan biri de ücretli öğretmenler oldu. Peki, Ücretli öğretmelerin maaşları yatacak mı son dakika 2023? Ücretli öğretmen maaşları kesilecek mi? Deprem tatilinde ücretli öğretmen ek ders ödenir mi? İşte merak edilenler...