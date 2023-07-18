Türkiye’ye çok önemli çarşamba günü uyarısı! Ortalık çok fena olacak! Gün değil, 6-7-8-9 saat sonra giriş yapacak! İstanbul, Bursa, İzmir, Ankara, Kocaeli...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin hava durumu raporu açıklandı. Buna göre, bazı bölgelerde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Özellikle çarşamba gününden itibaren sıcaklık değerlerinde belirgin bir artış yaşanması bekleniyor. Bu durum, hava sıcaklıklarının daha yüksek seviyelere çıkmasına ve yaz aylarının etkisini daha fazla hissettirmesine neden olacak. İşte il il hava durumu raporu...