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Türkiye'nin il il taraftar haritası çıktı! Hangi şehir hangi takımı tutuyor belli oldu

Türkiye'de futbol sadece bir spor dalı olmanın ötesinde derin sosyal ve kültürel kökleri olan bir tutkudur. Bu tutkuyu daha iyi anlamak için gerçekleştirilen geniş çaplı bir anket Türkiye'nin futbol haritasını çizdi ve 50 bine yakın futbolseverin görüşlerine yer verdi. Araştırma Türkiye'nin 81 ilini kapsayarak taraftarlık tercihlerinden sosyo-kültürel eğilimlere kadar geniş bir yelpazede bilgi sunuyor.

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Giriş Tarihi 29 Mayıs 2024, 12:08 Güncelleme 29 Mayıs 2024, 12:08
Türkiye’nin il il taraftar haritası çıktı! Hangi şehir hangi takımı tutuyor belli oldu 1

Futbolseverlerin taraftarlık tercihleri sosyo-kültürel alışkanlıkları ve dijital eğilimleri üzerine yapılan kapsamlı bir araştırma Türkiye'de futbolun ne kadar önemli bir yer tuttuğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Bu araştırma futbolun sadece bir spor etkinliği olmadığını aynı zamanda toplumun bir parçası haline geldiğini vurguluyor.

Türkiye’nin il il taraftar haritası çıktı! Hangi şehir hangi takımı tutuyor belli oldu 2

Anket sonuçları, Galatasaray'ın Türkiye genelinde en çok desteklenen takım olduğunu ortaya koydu.

Türkiye’nin il il taraftar haritası çıktı! Hangi şehir hangi takımı tutuyor belli oldu 3

81 ilin 60'ında birincilik koltuğuna oturan sarı-kırmızılı takım, taraftar sayısında liderliği elinde bulunduruyor. Onu, 17 ilde birincilikle Fenerbahçe takip ediyor.

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