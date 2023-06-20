Türkiye'nin en yaşanabilir ilçeleri! İlk sıradaki ilçe şoke etti! Herkes onu bekliyordu... 10'lu liste açıklandı!
Türkiye'nin en yaşanabilir ilçeleri belirlendi! REIDIN tarafından yapılan sosyo-ekonomik derecelendirme sonuçlarına göre, bu ilçeler ülkemizin yaşamaya en uygun bölgeleri arasında yer alıyor. REIDIN'in kapsamlı araştırması, birçok faktörü değerlendirerek ilçelerin yaşam kalitesini belirlemeye yönelik gerçekleştirildi. İşte Türkiye'nin en yaşanabilir ilçeleri.
20.06.2023 11:42 - Son Güncelleme: 20.06.2023 11:42
Türkiye'nin en yaşanabilir 10 ilçesi ortaya çıktı. REIDIN SED raporuna göre açıklanan bu listede A+ derecesine sahip refah düzeyi yüksek en iyi ilçeler yer alıyor. Türkiye'nin 258 ilçesinden birinci sırada yer alan o ilçe ise herkesi şoke etti. İşte Türkiye'nin en yaşanabilir ilçeleri...
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