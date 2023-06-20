Türkiye’nin en yaşanabilir ilçeleri! İlk sıradaki ilçe şoke etti! Herkes onu bekliyordu... 10’lu liste açıklandı!

Türkiye'nin en yaşanabilir 10 ilçesi ortaya çıktı. REIDIN SED raporuna göre açıklanan bu listede A+ derecesine sahip refah düzeyi yüksek en iyi ilçeler yer alıyor. Türkiye'nin 258 ilçesinden birinci sırada yer alan o ilçe ise herkesi şoke etti. İşte Türkiye'nin en yaşanabilir ilçeleri...