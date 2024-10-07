Türkiye’den o iller listede... Dünyanın en güzel 100 şehri

Londra merkezli pazar araştırma şirketi Euromonitor dünyanın en güzel şehirlerini açıkladı.Türkiye'den bazı iller bu prestijli listeye girmeyi başardı. Sıralama bölgelerin doğal güzellikleri, tarihi zenginlikleri ve nüfus oranı gibi çeşitli kriterler göz önünde bulundurularak hazırlandı. Peki listede hangi şehirler var? Türkiye'den hangi iller o listede yer alıyor? İşte habere dair detaylar...