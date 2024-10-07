SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Trend Galerileri

Türkiye'den o iller listede... Dünyanın en güzel 100 şehri

Londra merkezli pazar araştırma kuruluşu Euromonitor dünyanın en prestijli 100 şehrini belirledi. Listede Türkiye'den üç şehir yer alırken şehirlerin ekonomik ve ticari performansları, turizm olanakları, altyapıları, sağlık ve güvenlik durumları gibi birçok kriter göz önünde bulunduruldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :07 Ekim 2024 , 11:13 Güncelleme Tarihi :21 Ekim 2024 , 11:11
Türkiye’den o iller listede... Dünyanın en güzel 100 şehri

Londra merkezli pazar araştırma şirketi Euromonitor dünyanın en güzel şehirlerini açıkladı.Türkiye'den bazı iller bu prestijli listeye girmeyi başardı. Sıralama bölgelerin doğal güzellikleri, tarihi zenginlikleri ve nüfus oranı gibi çeşitli kriterler göz önünde bulundurularak hazırlandı. Peki listede hangi şehirler var? Türkiye'den hangi iller o listede yer alıyor? İşte habere dair detaylar...

Türkiye’den o iller listede... Dünyanın en güzel 100 şehri

İstanbul 23. sırada

Endekse göre İstanbul listede 23'üncü sırada yer alırken Antalya 57., Muğla ise 93'üncü sırada yer aldı. Ayrıca İstanbul 20.2 milyon uluslararası varışla dünyanın en popüler yabancı destinasyonu olarak tanıtıldı.

Türkiye’den o iller listede... Dünyanın en güzel 100 şehri

Antalya 57. sırada

Akdeniz'in incisi Antalya listesinin 57. sırasında...

SON DAKİKA