Türkiye’den o iller listede... Dünyanın en güzel 100 şehri

Londra merkezli pazar araştırma şirketi Euromonitor dünyanın en güzel şehirlerini açıkladı.Türkiye'den bazı iller bu prestijli listeye girmeyi başardı. Sıralama bölgelerin doğal güzellikleri, tarihi zenginlikleri ve nüfus oranı gibi çeşitli kriterler göz önünde bulundurularak hazırlandı. Peki listede hangi şehirler var? Türkiye'den hangi iller o listede yer alıyor? İşte habere dair detaylar...
İstanbul 23. sırada
Endekse göre İstanbul listede 23'üncü sırada yer alırken Antalya 57., Muğla ise 93'üncü sırada yer aldı. Ayrıca İstanbul 20.2 milyon uluslararası varışla dünyanın en popüler yabancı destinasyonu olarak tanıtıldı.