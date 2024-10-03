Türkiye Norveç’e rakip oldu! O ilimizde üretiliyor, talep çok...

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Kırsal Kalkınma Destekleri Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırım Projeleri" çerçevesinde Samsun 'da 13 yatırımcının projeleri bakanlık tarafından kabul edildi. Hibe sözleşmelerinin imzalanma süreci devam ederken su ürünleri alanında faaliyet gösteren özel bir şirketle de yüzde 50 hibe desteği sağlanarak iş birliği yapıldı.

Sektördeki büyüme ihtiyacı

Katıldığı imza töreninde konuşan İbrahim Sağlam "Samsun su ürünleri sektöründe gerek yetiştiricilik gerekse sanayi açısından ülkemiz genelinde önemli bir konumda. Özellikle Türk somonu üretimiyle adımızı dünya çapında duyuruyoruz. Bu sektörün sanayi altyapısını güçlendirmek için adımlar atmalıyız" dedi. Sağlam, teknoloji yenileme ve modernizasyon projelerinin hayata geçirilmesiyle Samsun'un hem yerel hem de uluslararası su ürünleri sektörüne önemli katkılar sağlayacağına inandığını da belirtti.