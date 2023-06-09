Türkiye için saat verildi, yola çıktı geliyor! Ulaşması an meselesi. Hızla Türkiye’ye doğru ilerlemeye başladı!

Hava Forum tarafından yapılan açıklamada, bugün yurdumuzun üzerindeki bulutların dağıldığı ve güneşin kendini gösterdiği belirtildi. Ancak, batı ve güney bölgelerinden yeni bulutların yol aldığı aktarıldı. Perşembe gününden itibaren ise bulutlu günlerin tekrar başlayacağı ifade edildi. Perşembe günü, Ege ve iç kesimlerde lokal olarak sağanak yağışlar bekleniyor. Ayrıca, Ege Bölgesi'nde bir miktar çamur yağışı da gerçekleşeceği öngörüldü.