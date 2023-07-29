Türkiye için kırmızı alarm verildi! 2 Ağustos'ta ülkeye giriş yapıyor! 81 ilin tamamında...

1 Afrika ve Arap Yarımadası üzerinden gelen sıcak hava dalgalarıyla Türkiye'de mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar yaşanıyor. Balkanlardan gelen serin hava dalgası geçici bir rahatlama sağlamış olsa da önümüzdeki günlerde yeni bir sıcak dönem başlayacak.

2 EYYAM-I BAHUR GELİYOR Son 125 bin yılın en sıcak günlerinin yaşandığı Türkiye Balkanlardan gelen serin hava dalgası ile biraz rahatlamış olsa da önümüzdeki günlerde yeniden sıcak bir döneme girecek.