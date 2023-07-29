Türkiye için kırmızı alarm verildi! 2 Ağustos'ta ülkeye giriş yapıyor! 81 ilin tamamında...

Afrika üzerinden giriş yapan sıcak hava dalgası Türkiye'de rekor sıcaklık değerlerine neden olmuştu. Şimdi ise Arap Yarımadası'ndan gelen yeni bir sıcak hava dalgası olan 'Eyyam-ı Bahur' ülkenin sıcaklıklarını etkilemeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, 2 Ağustos'tan itibaren Türkiye'yi etkisi altına alacak olan Basra sıcak hava dalgası, yüksek sıcaklıklarla birlikte özellikle sahil şeridinde yer alan şehirlerde yüksek nemle birlikte bunaltıcı bir hava yaratacak.
Afrika ve Arap Yarımadası üzerinden gelen sıcak hava dalgalarıyla Türkiye'de mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar yaşanıyor. Balkanlardan gelen serin hava dalgası geçici bir rahatlama sağlamış olsa da önümüzdeki günlerde yeni bir sıcak dönem başlayacak.
EYYAM-I BAHUR GELİYOR
Son 125 bin yılın en sıcak günlerinin yaşandığı Türkiye Balkanlardan gelen serin hava dalgası ile biraz rahatlamış olsa da önümüzdeki günlerde yeniden sıcak bir döneme girecek.
Eyyam-ı Bahur sıcakları olarak bilinen bu hava dalgası, özellikle kalp ve göğüs hastalığı olanlar için risk taşıyor. Yüksek sıcaklıkların can kaybına ve kişilerde fazla sinir ve stres gibi durumlara neden olabileceği belirtiliyor.