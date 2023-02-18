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Haberler Trend Tüm okullarda Nisan 2. ara tatil İPTAL Mİ? NİSAN ARA TATİLİ YAPILMAYACAK MI 2023? İlkokul, liseler erken mi kapanacak 2023? MEB TATİL TAKVİMİ 2023!

Tüm okullarda Nisan 2. ara tatil İPTAL Mİ? NİSAN ARA TATİLİ YAPILMAYACAK MI 2023? İlkokul, liseler erken mi kapanacak 2023? MEB TATİL TAKVİMİ 2023!

Nisan ara tatili, sömestr tatilinin sona ermesine az zaman kala araştırılmaya başlandı. İkinci ara tatil ile eğitim faaliyetlerine kısa bir ara verilecek. Peki, NİSAN ARA TATİLİ YAPILMAYACAK MI 2023? Tüm okullarda Nisan 2. ara tatil İPTAL Mİ? İlkokul, liseler erken mi kapanacak 2023? İşte detaylar.

takvim.com.tr
18.02.2023 13:34 - Son Güncelleme: 18.02.2023 13:34
Tüm okullarda Nisan 2. ara tatil İPTAL Mİ? NİSAN ARA TATİLİ YAPILMAYACAK MI 2023? İlkokul, liseler erken mi kapanacak 2023? MEB TATİL TAKVİMİ 2023!

Ülkemizi sarsan Kahramanmaraş depremleri 10 ilimizde yıkıma neden oldu. Bu kapsamda eğitime 2 hafta daha ara verildi. Öğrenciler ve velileri okulların ne zaman kapanacağını ve 2. ara tatilin yapılıp yapılmayacağını merak edip araştırmaya başladı. Peki, NİSAN ARA TATİLİ YAPILMAYACAK MI 2023? Tüm okullarda Nisan 2. ara tatil İPTAL Mİ? İlkokul, liseler erken mi kapanacak 2023? İşte detaylar...

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Tüm okullarda Nisan 2. ara tatil İPTAL Mİ? NİSAN ARA TATİLİ YAPILMAYACAK MI 2023? İlkokul, liseler erken mi kapanacak 2023? MEB TATİL TAKVİMİ 2023!

NİSAN ARA TATİLİ YAPILMAYACAK MI?

Henüz konu hakkında resmi açıklama gelmedi. MEB tarafından duyuru geldiğinde haberimize eklenecektir...

Tüm okullarda Nisan 2. ara tatil İPTAL Mİ? NİSAN ARA TATİLİ YAPILMAYACAK MI 2023? İlkokul, liseler erken mi kapanacak 2023? MEB TATİL TAKVİMİ 2023!

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından okullarda ikinci ara tatilin ne zaman başlayacağı belirlendi.

Tüm okullarda Nisan 2. ara tatil İPTAL Mİ? NİSAN ARA TATİLİ YAPILMAYACAK MI 2023? İlkokul, liseler erken mi kapanacak 2023? MEB TATİL TAKVİMİ 2023!

Buna göre; Okullarda ikinci ara tatil 17-20 Nisan 2023'te yapılacak.

Tüm okullarda Nisan 2. ara tatil İPTAL Mİ? NİSAN ARA TATİLİ YAPILMAYACAK MI 2023? İlkokul, liseler erken mi kapanacak 2023? MEB TATİL TAKVİMİ 2023!

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

MEB tarafından yayımlanan 2022-2023 takvimi sonrasında okulların kapanacağı tarih belli oldu.

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