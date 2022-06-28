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Tüm emeklilere 80 bin lira ödenecek! Yalnızca tek bir SMS ile başvuru yapılıyor! PTT duyurdu

Türkiye'nin dört bir tarafındaki PTT şubelerinden basitçe kredinizi alarak gereksiniminiz olan her alan da 80 bin liraya kadar kredi kullanabilirsiniz. Kefilsiz ve koşulsuz müracaat yapılacak kredi bağlamında yüzde 2,49'dan başlayan faiz oraları ve basit ödeme seçeneklerinden de yararlanma talihi sunulacak. PTT'den emeklilere özel kredi kampanyalarının devam etmesi milyonlarca kişinin, bilhassa son dönemde yaşanan pahalılık karşısında ve çoğalan borçları amacıyla makul finansman bulması sağlanıyor.

takvim.com.tr
28.06.2022 09:26 - Son Güncelleme: 28.06.2022 09:26
Tüm emeklilere 80 bin lira ödenecek! Yalnızca tek bir SMS ile başvuru yapılıyor! PTT duyurdu

PTT bağlamında milyonlarca emekli vatandaşın cüzdanlarını rahatlacak açıklama yapıldı. Kredi için PTT boşluk TC Kimlik numarası yazıp 3050'ye SMS ile gönderin emekli kredisi hesaplarınıza yatsın. Tek bir SMS ile PTT desteğinden yararlanmak bağlamında müracaat onayı ardından bütün PTT şubelerinden basitçe 80 bin TL'nizi gidip alabilirsiniz. İşte PTT'den emeklinin cebini rahatlatan destek kredisi…

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Tüm emeklilere 80 bin lira ödenecek! Yalnızca tek bir SMS ile başvuru yapılıyor! PTT duyurdu

PTT'den Emeklilik Kredisi Nasıl Alınır?

PTT üstünden emekli kredisi talep edecek kişilerin basitçe müracaatlarını yapmaları mümkündür. 80 bin liraya kadar düşük faiz oranları ile bütün nakit gereksinimlerine yönelik kredi desteği gerçekleştiren PTT, ilaveten 36 ay vade seçenekleri de sunuyor.

Tüm emeklilere 80 bin lira ödenecek! Yalnızca tek bir SMS ile başvuru yapılıyor! PTT duyurdu

Acil nakit sıkıntılarına çözüm önerileri arayan bütün emekli kişilerin yapabileceği müracaatlar ardından basitçe kredinizi PTT şubelerinden temin edebilirsiniz.

Tüm emeklilere 80 bin lira ödenecek! Yalnızca tek bir SMS ile başvuru yapılıyor! PTT duyurdu

Aktif Bank, PTT işyerleri ve süratli müracaat kanalları üstünden PTT üstünde yer alan bütün emekli kredilerine basitçe müracaat gerçekleştirmek mümkündür.

Tüm emeklilere 80 bin lira ödenecek! Yalnızca tek bir SMS ile başvuru yapılıyor! PTT duyurdu

80 bin liraya kadar hemen krediniz PTT şubelerinde sizi bekliyor.

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