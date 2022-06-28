Tüm emeklilere 80 bin lira ödenecek! Yalnızca tek bir SMS ile başvuru yapılıyor! PTT duyurdu

PTT bağlamında milyonlarca emekli vatandaşın cüzdanlarını rahatlacak açıklama yapıldı. Kredi için PTT boşluk TC Kimlik numarası yazıp 3050'ye SMS ile gönderin emekli kredisi hesaplarınıza yatsın. Tek bir SMS ile PTT desteğinden yararlanmak bağlamında müracaat onayı ardından bütün PTT şubelerinden basitçe 80 bin TL'nizi gidip alabilirsiniz. İşte PTT'den emeklinin cebini rahatlatan destek kredisi…