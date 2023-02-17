TOKİ İstanbul kuraya hak kazananlar: Arnavutköy, Başakşehir, Esenler... TOKİ İstanbul konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler İSİM LİSTESİ!

TOKİ İstanbul konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler belli oldu. Son dakika TOKİ duyurusu sonrası TOKİ İstanbul konut kuraya hak kazananlar ve kura başvurusu iptal edilenlerin listesi araştırılmaya başlandı. TOKİ 250 bin sosyal konut projesine başvuru yapanlardan Avrupa Yakası'nda ikamet edenler listeyi merak ediyor. İşte Arnavutköy, Başakşehir, Esenler TOKİ TOKİ İstanbul konut hak sahipliği listesi...