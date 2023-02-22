TOKİ arsa kuraya hak kazananlar: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Bitlis... TOKİ arsa başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler İSİM LİSTESİ!
TOKİ ARSA KURASINA HAK KAZANANLAR İSİM LİSTESİ! Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında İlk Evim Arsa başvuruları, 10 Ekim-15 Kasım 2022 tarihleri arasında kabul edilmişti. Kura çekiliş tarihleri merakla beklenirken TOKİ tarafından arsa başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler isim listesi yayımlandı. İşte TOKİ arsa müstakil ve müşterek başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler isim listesi.
TOKİ arsa başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler açıklandı. İstanbul başta olmak üzere 81 ilde TOKİ projesi kapsamında arsa başvurusunda bulunan vatandaşlara duyuru yapıldı. TOKİ'den yapılan açıklamada, ''Kabul edilen başvuru listelerinde yer alan başvuru sahiplerinin "asil hak sahipliği kurası" henüz gerçekleştirilmemiş olup, kura tarihi ileriki bir dönemde ilan dilecektir.'' denildi. Peki TOKİ arsa kura çekilişi ne zaman? İşte Arsa kuralarına hak kazananlar ve reddedilenlerin listesi...
TOKİ ARSA BAŞVURUSU REDDEDİLENLER (İPTAL EDİLENLER) AÇIKLANDI!
Toplu Konut İdaresi'nin resmi internet sitesinde TOKİ arsa başvurusu kabul edilmeyenlerin isim listesi yayımlandı. Buna göre arsa için başvurusu reddedilenler belli oldu.
TOKİ ARSA BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER BELLİ OLDU!
Aynı zamanda başvurusu kabul edilenlerin isimleri de açıklandı.
TOKİ tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''İlk Evim Arsa Projesi kapsamında 10.10.2022-15.11.2022 tarihleri arasında Müstakil ve Müşterek arsa edinimine ilişkin başvurular tamamlanmıştır.
İdaremiz tarafından incelenen başvuruların bir kısmı Projenin duyurulması aşamasında İdaremiz Web Adresinde yayınlanan ARSA SATIŞI BAŞVURU ŞARTLARI ile başvuru aşamasında gerek banka şubeleri gerekse e-devlet başvurularında tebliğ edilen ARSA BAŞVURU VE SATIN ALMA TAAHHÜTNAMESİ'nde bildirilen başvuru şartlarına uymayanların listesi aşağıda yayınlanmıştır.''