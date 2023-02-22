TOKİ arsa kuraya hak kazananlar: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Bitlis... TOKİ arsa başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler İSİM LİSTESİ!

TOKİ arsa başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler açıklandı. İstanbul başta olmak üzere 81 ilde TOKİ projesi kapsamında arsa başvurusunda bulunan vatandaşlara duyuru yapıldı. TOKİ'den yapılan açıklamada, ''Kabul edilen başvuru listelerinde yer alan başvuru sahiplerinin "asil hak sahipliği kurası" henüz gerçekleştirilmemiş olup, kura tarihi ileriki bir dönemde ilan dilecektir.'' denildi. Peki TOKİ arsa kura çekilişi ne zaman? İşte Arsa kuralarına hak kazananlar ve reddedilenlerin listesi...