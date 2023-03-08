TOKİ AFYON KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 2+1 3+1 Afyonkarahisar 3.169 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! Merkez, Sandıklı, Emirdağ, Dazkırı...
TOKİ Sosyal Konut kuraları kaldığı yerden devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle TOKİ kuralarına yaklaşık 1 aylık ara verilmişti. Kuraların yeniden başlamasının arkasından adaylar Afyonkarahisar TOKİ kura çekiliş sonuçlarını beklemeye başladı. Hak sahipleri arasında adını görmek isteyenler, canlı yayın ekranını araştırıyor. Peki, TOKİ Afyon kura çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte 2+1 3+1 Afyonkarahisar 3.169 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ!
AFYON TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ HAKKINDA
Afyonkarahisar'da İlk Evim ve İlk İşyerim TOKİ projesinde 3 bin 169 konutun kura çekimleri başlıyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, "İlk Evim İlk İş Yerim projemizde arsa kuralarımız Ankara ile yeniden başladı. Çarşamba günü de konut kuralarımıza kaldığımız yerden, İzmir ve Afyon ile devam edeceğiz. TOKİ'mizle sosyal konutlarımızı da afet konutlarımızı da hızla tamamlayacağız!" açıklamasını yaptı.
Bakan Kurum'un açıklamalarına göre İlk Evim, İlk İşyerim projesinde Afyonkarahisar 3 bin 169 konutun kura çekimleri 8-9 Mart 2023 tarihleri arasında tamamlanacak. Afyon TOKİ kura çekimleri saat 10.00'da Kocatepe Spor Kompleksi Tınaztepe Salonu'nda gerçekleştirilecek. Noter huzurunda çekilecek olan kuralar canlı olarak da yayımlanacak.