TOKİ AFYON KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 2+1 3+1 Afyonkarahisar 3.169 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! Merkez, Sandıklı, Emirdağ, Dazkırı...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, "İlk Evim İlk İş Yerim projemizde arsa kuralarımız Ankara ile yeniden başladı. Çarşamba günü de konut kuralarımıza kaldığımız yerden, İzmir ve Afyon ile devam edeceğiz. TOKİ'mizle sosyal konutlarımızı da afet konutlarımızı da hızla tamamlayacağız!" açıklamasını yaptı.



Bakan Kurum'un açıklamalarına göre İlk Evim, İlk İşyerim projesinde Afyonkarahisar 3 bin 169 konutun kura çekimleri 8-9 Mart 2023 tarihleri arasında tamamlanacak. Afyon TOKİ kura çekimleri saat 10.00'da Kocatepe Spor Kompleksi Tınaztepe Salonu'nda gerçekleştirilecek. Noter huzurunda çekilecek olan kuralar canlı olarak da yayımlanacak.