THY 2. pilot aday adayı başvuru tarihi ve şartları... Yeni mezun Take-Off Cadet Programı’na nasıl başvurulur?

Türk Hava Yolları, yeni mezunlara yönelik Take-Off Cadet Programı için alımlara devam ediyor. Adaylar, iki yıl sürecek teorik ve uygulamalı eğitimlerle yetiştirilecek ve sürecin sonunda 2. pilot olarak THY ailesine katılacak. Programa başvuru yapmak isteyenler, THY'nin resmi internet sitesi üzerinden işlemlerini tamamlayabilecekler. Eğitim ve istihdamı bir arada sunan bu program, genç mezunlara havacılık kariyerine sağlam bir başlangıç yapma fırsatı sunuyor.