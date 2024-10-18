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THY 2. pilot aday adayı başvuru tarihi ve şartları... Yeni mezun Take-Off Cadet Programı'na nasıl başvurulur?

Türk Hava Yolları (THY), havacılık kariyerine THY'de başlamak isteyen yeni mezunlar için düzenlediği <strong>Take-Off Cadet Programı</strong> ile adaylara eğitim ve istihdam fırsatı sunuyor. Programa kabul edilenler, 2 yıl sürecek teorik ve pratik eğitimlerin ardından THY bünyesinde <strong>2. pilot olarak göreve başlayacak</strong>. Başvuruların son tarihi, başvuru şartları ve eğitim süreci hakkında detaylar haberimizde.

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Giriş Tarihi :18 Ekim 2024 , 08:59 Güncelleme Tarihi :18 Ekim 2024 , 08:59
THY 2. pilot aday adayı başvuru tarihi ve şartları... Yeni mezun Take-Off Cadet Programı’na nasıl başvurulur?

Türk Hava Yolları, yeni mezunlara yönelik Take-Off Cadet Programı için alımlara devam ediyor. Adaylar, iki yıl sürecek teorik ve uygulamalı eğitimlerle yetiştirilecek ve sürecin sonunda 2. pilot olarak THY ailesine katılacak. Programa başvuru yapmak isteyenler, THY'nin resmi internet sitesi üzerinden işlemlerini tamamlayabilecekler. Eğitim ve istihdamı bir arada sunan bu program, genç mezunlara havacılık kariyerine sağlam bir başlangıç yapma fırsatı sunuyor.

THY 2. pilot aday adayı başvuru tarihi ve şartları... Yeni mezun Take-Off Cadet Programı’na nasıl başvurulur?

THY TAKE-OFF CADET PROGRAMI BAŞVURU TARİHİ

THY tarafından yapılan duyuruya göre başvurular, 25 Ekim 2024 saat 15.00'e kadar devam edecek. İlgilenen adaylar, başvurularını Türk Hava Yolları'nın resmi web sitesi üzerinden gerçekleştirebilecekler.

THY 2. pilot aday adayı başvuru tarihi ve şartları... Yeni mezun Take-Off Cadet Programı’na nasıl başvurulur?

2024 THY TAKE-OFF CADET PROGRAMI EĞİTİM SÜRESİ

Programa katılmaya hak kazanan adaylar, 15-18 ay sürecek teorik ve uygulamalı derslere katılacak. Bu eğitimlerin ardından, katılımcılar THY'nin yurtiçi ve yurtdışı iş ortakları olan uçuş eğitim akademilerinde 3 ila 6 aylık ek eğitimlere tabi tutulacaklar. Eğitim sürecini başarıyla tamamlayanlar, THY bünyesinde 2. pilot olarak istihdam edilecek.

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