Vav TV İzle
Haberler Trend The Simpsons'un yıldızı açıkladı! 2024 kehanetleri korku saçmıştı! Yemekler... Simpsonlar final mi, bitiyor mu Onay çoktan verilmiş!

The Simpsons'un yıldızı açıkladı! 2024 kehanetleri korku saçmıştı! Yemekler... Simpsonlar final mi, bitiyor mu Onay çoktan verilmiş!

Kehanetlerinin bir bir tuttuğu iddia edilen The Simpsons (Simpsonlar) dizisi hakkında ''Final mi oldu, bitecek mi?? soruları sıkça araştırılmaya başlandı. Özellikle 2024 ve 2026 yılları hakkındaki kehanetleri sosyal medyayı sallamıştı. Dünyaca ünlü dizinin bir bölümünde önümüzdeki yıllarda doların hiçbir değerinin kalmayacağı belirtilirken, eski ABD Başkanı Trump hakkındaki bölümü de çok konuşulmuştu. Peki Simpsonlar final mi, bitiyor mu? Onay çoktan verilmiş! The Simpsons'un yıldızı açıkladı! İşte detaylar...

03.05.2023 14:01 - Son Güncelleme: 04.05.2023 09:34
Simpsonlar final mi, bitiyor mu Onay çoktan verilmiş! The Simpsons’un yıldızı açıkladı! 2024 kehanetleri korku saçmıştı! Yemekler...

Simpsonlar final mi, bitiyor mu sorusuna yanıt geldi. The Simpsons'un yıldızı az evvel açıkladı. 2024 kehanetleri herkese korku saçmıştı! Yemekler bozulacak...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Simpsonlar final mi, bitiyor mu Onay çoktan verilmiş! The Simpsons’un yıldızı açıkladı! 2024 kehanetleri korku saçmıştı! Yemekler...

Simpsonlar'ın (The Simpsons) yıldız isimlerinden Hank Azaria çizgi dizinin ne zaman bitebileceği hakkında flaş açıklamalarda bulundu.

Simpsonlar final mi, bitiyor mu Onay çoktan verilmiş! The Simpsons’un yıldızı açıkladı! 2024 kehanetleri korku saçmıştı! Yemekler...

Geleceği doğru tahmin ettiği kehanetleriyle bilinen dünyaca ünlü çizgi dizi son olarak 34. sezonuyla ekrana geldi. Fenomen dizi şimdiden 35. ve 36. sezon için onay aldı.

Simpsonlar final mi, bitiyor mu Onay çoktan verilmiş! The Simpsons’un yıldızı açıkladı! 2024 kehanetleri korku saçmıştı! Yemekler...

Dizide "Moe", "Polis Şefi Wiggum" ve "Comic Book Guy" gibi bir dizi karakteri seslendiren Hank Azaria dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Simpsonlar final mi, bitiyor mu Onay çoktan verilmiş! The Simpsons’un yıldızı açıkladı! 2024 kehanetleri korku saçmıştı! Yemekler...

"MUHTEMELEN 40'A KADAR SÜRECEK"

Azaria, dizinin sonuyla ilgili bir soruya "Bunu ben de merak ediyorum. Biliyorsunuz, 35. ve 36. sezonları yapıyoruz. Muhtemelen 40'a kadar süreceğini tahmin ediyorum. İyi gidiyor gibi görünüyor" diye yanıt verdi.

SON DAKİKA