The Simpsons'un yıldızı açıkladı! 2024 kehanetleri korku saçmıştı! Yemekler... Simpsonlar final mi, bitiyor mu Onay çoktan verilmiş!

"MUHTEMELEN 40'A KADAR SÜRECEK"

Azaria, dizinin sonuyla ilgili bir soruya "Bunu ben de merak ediyorum. Biliyorsunuz, 35. ve 36. sezonları yapıyoruz. Muhtemelen 40'a kadar süreceğini tahmin ediyorum. İyi gidiyor gibi görünüyor" diye yanıt verdi.